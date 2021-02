La royauté pour les nuls: quelle place occupe la monarchie au Canada?

Partager







La monarchie, c’est bien plus que le visage de la reine sur les billets de 20$ ou la série The Crown sur Netflix. Malgré sa popularité en baisse au Québec, la monarchie britannique est toujours bien présente dans nos institutions. Et elle coûte environ 67,1 millions $ par année aux Canadiens et aux Québécois.

Voici quatre choses à savoir sur la monarchie au Canada.

1) Un peu d’histoire constitutionnelle

La colonie de la Nouvelle-France est cédée à la Grande-Bretagne en 1763 avec la signature du Traité de Paris. C’est la fin de la guerre de Sept Ans et la défaite des Français lors de la bataille des plaines d’Abraham. L'ère britannique commence. Le Canada se dote de sa propre constitution en 1867, mais adopte un système similaire à celui du Royaume-Uni. Il devient une monarchie constitutionnelle.

Courtoisie John A. Macdonald sera le premier ministre du Canada lors de sa confédération au 19e siècle. Sa persécution des peuples autochtones est aujourd'hui dénoncée par plusieurs groupes militants.

Dans les années 1940, le Canada devient membre du Commonwealth, une association de 54 pays qui entretient des liens historiques avec la couronne britannique.

2) La reine, cheffe de l'État

Encore aujourd'hui, la reine Élisabeth II est la cheffe de l'État canadien.

Ses pouvoirs exécutifs sont confiés aux membres du gouvernement canadien. Les nouveaux Canadiens, les membres du Parlement à Ottawa, les militaires et les policiers doivent aussi lui prêter serment. Plusieurs postes représentent les intérêts de la reine, comme le gouverneur général, les lieutenants-gouverneurs et les procureurs de la Couronne.

Photo d'archives, AFP Élisabeth II, reine d'Angleterre

3) Gouverneur général: un rôle clé... et controversé

Bien qu’il s’agisse de rôles symboliques, le gouverneur général et les dix lieutenants-gouverneurs dans les provinces jouent un rôle important au sein du Parlement. Le gouverneur général est chargé de l’assermentation du premier ministre, de la nomination des sénateurs et il occupe la fonction de commandant en chef du Canada.

Photo AFP Le premier ministre Justin Trudeau s'incline devant l'ancienne gouverneure générale Julie Payette le 2 octobre 2017. Elle était la 29e gouverneure générale du Canada avant sa démission suite à un rapport accablant sur sa gestion au travail.

Les autres tâches du GG:

Convoquer, proroger ou dissoudre le Parlement

Énoncer le programme gouvernemental lors du discours du Trône

Accorder la sanction royale, un pouvoir donnant force à des lois et aux projets de loi du Parlement.

Voyager à l’étranger en représentant du Canada

Recevoir des dignitaires étrangers et honorer des citoyens

Visiter les bases militaires canadiennes

Organiser des événements officiels

4) Les Québécois ne veulent plus de la monarchie

En janvier, l'astronaute Julie Payette a démissionné de son poste de gouverneure générale à la suite de la publication d'un rapport accablant sur le climat de travail toxique qu’elle aurait instauré. Elle avait été désignée gouverneure générale par Justin Trudeau en 2017.

Il ne s'agit pas du premier scandale touchant la monarchie. Au Québec, l’ex-lieutenante-gouverneure Lise Thibault avait été reconnue coupable de fraude, puis condamnée à 18 mois de prison en 2015.

Ces deux scandales pourraient avoir contribué à l'écœurantite des Québécois vis-à-vis de la couronne britannique.

Selon un sondage Léger, 79% des Québécois veulent revoir la place de la monarchie dans les institutions canadiennes, alors que 88% disent ne plus être attachés à la monarchie. Ce sont 81% des francophones et 51% des non-francophones qui veulent l’abolir.

Photo courtoisie, La Presse canadienne Le nouveau chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, compte déposer un projet de loi pour abolir la monarchie. Selon un sondage Léger, c'est aussi le souhait d'une grande majorité de Québécois.

Les coûts de la monarchie:

• Plus de 10 M$ versés au Commonwealth en 2019-2020;

• Un total de 67,1 M$ par année en moyenne pour les contribuables canadiennes;

• Dont 55,4 M$ de dépenses du gouverneur général.

*Selon Le Journal de Montréal, la Fédération canadienne des contribuables et le gouvernement du Canada