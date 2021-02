SkateBIRD: essayez gratuitement ce jeu de planche à roulettes où vous incarnez un oiseau

Partager







La vie n’est pas facile pour personne depuis près d’un an et si vous me demandez ce dont le monde entier a vraiment besoin pour se sentir mieux collectivement, je vous réponds: un jeu d’oiseaux qui font de la planche à roulettes.

En ce sens, heureusement que le titre indépendant SkateBIRD existe et qu’il débarquera plus tard cette année sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC et Mac. Parce que oui, SkateBIRD propose exactement ça: des oiseaux qui multiplient des acrobaties sur une planche à roulettes.

Si l'on vous en parle ce mercredi, c’est qu’il est désormais possible d’essayer le jeu en question sur PC et Mac, dans le cadre du Festival des jeux Steam, qui se déroule jusqu’au 9 février.

Étirez donc vos ailes et vos petites pattes de volatile, mettez votre casque et téléchargez ici la démo de SkateBIRD pendant qu’il est temps de le faire. Qui sait, c’est peut-être bien le prochain jeu de l’année.

Rejoignez notre serveur Discord!