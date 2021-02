Un nouveau média, une nouvelle mission

Partager







Ça fait des mois que l'équipe du 24 heures travaille fort sur une nouvelle mission. On peut aujourd'hui vous la dévoiler.

On ne va pas se mentir, la dernière année a été difficile. La pandémie a accentué - comme jamais - les inégalités sociales. Les gens ont pris parole sur les réseaux sociaux et ont dénoncé. Maintenant, au 24 heures, on veut amener des solutions.

Du concret

Vous avez tous une idée du Québec dans lequel vous voulez vivre. On veut ouvrir le dialogue et s’intéresser à tous les points de vue, que vous soyez un étudiant à Matane, une jeune professionnelle à Montréal ou un travailleur social à Granby.

On a donc le privilège de lancer cette nouvelle plateforme, sur laquelle on ira au fond des enjeux qui vous préoccupent, en plus de couvrir l’actualité quotidienne, en s’inspirant du journalisme de solutions.

Dans cette nouvelle aventure, on vous donnera la parole, on mettra des visages sur les enjeux climatiques et on donnera un micro à des voix qui méritent d’être entendues. On va mettre des mots sur les problématiques de santé mentale, d’urgence environnementale, de sexualité, de culture numérique. Ensemble, on va chercher comment faire mieux.

Nouvelles sections

Dans la section En bref, vous trouverez l’actualité d’ici et d’ailleurs, décortiquée et expliquée. Dans la section Panorama se retrouveront les contenus portant sur les mouvements sociaux, l’innovation, la culture numérique, la sexualité, sous forme de portraits, de discussions, de reportages terrain. Dans Urgence climat, ça ne pourrait pas être plus clair : on va parler de réchauffement climatique, des conséquences réelles, chez nous, et des gens qui les vivent. Du côté de Porte-monnaie, on continuera de parler d’argent, de finances personnelles et d’entrepreneuriat. Dans Lifestyle, vous trouverez tout ce qu’il faut savoir sur les nouvelles tendances numériques, techno, restos, design. Et lorsque vous cliquerez sur Pop, vous tomberez sur tous les contenus viraux du moment.

On s’entoure aussi de collaborateurs qui vous partageront leur expertise et leurs points de vue sur des enjeux qui vous touchent et qui nous apporteront leur éclairage pour voir l’actualité avec une autre perspective.

Une édition papier renouvelée

L’édition papier, qui a fait connaître le 24 heures comme un quotidien dans le métro, se réinvente aussi. Les numéros papier seront dorénavant distribués gratuitement une fois par semaine les jeudis dans le réseau de transport en commun de Montréal et ils rassembleront entre autres des photoreportages terrain, des portraits et des entrevues. Le design a été complètement repensé pour pencher davantage du côté du magazine d’actualité.

D’autres plateformes se joignent au site du 24 heures, où seront regroupés des contenus de billie, Pèse sur start, Le Sac de chips et Silo 57. Le 24 heures devient donc l’endroit où tout savoir sur l’actualité brûlante, la culture pop, l’actu geek et tellement plus.

