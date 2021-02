Une chicane entre Mike Ward et Jean-François Provençal secoue le monde de l’humour québécois

Partager







Plus rien ne va dans le monde du podcast québécois.

Des propos faits sur un groupe de fans d’un populaire podcast auraient dérapé au point ou l’animateur d’un autre podcast a traité un des animateurs du premier podcast de «gros tas de marde».

Les deux balados impliqués dans cette chicane sont Tu me niaises, animé par le duo Sèxe Illégal et Jean-François Provençal, et Sous écoute, animé par Mike Ward.

Le tout aurait commencé il y a quelques semaines quand un fan voulant faire une blague a publié dans «Naise-je», le groupe de fans de Tu me niaises, que Rince-Crème, le balado des Denis Drolet, était plus drôle que Tu me niaises.

Sous ce commentaire, Jean-François Provençal a commenté qu’il n'était pas d'accord avec le propos avancé, ajoutant qu’il trouvait qu’une trop grande partie du podcast était accordée aux «insides» et aux jokes de Robocop.

Par contre, c’est un autre commentaire de Provençal qui a mis le feu aux poudres. Dans ce commentaire, l’humoriste ne mâche pas ses mots en parlant de Mike Ward et de son podcast.

Ses propos ont soulevé des réactions vives et se sont même rendus aux oreilles du principal intéressé. La publication a depuis été effacée, mais une capture d’écran est si vite arrivée.

Le 10 janvier dernier, Mike Ward a partagé une publication annonçant la diffusion d’une collaboration spéciale entre Sous Écoute et Rince-Crème accompagnée de la phrase «Excellente nouvelle pour tout le monde sauf Jean-François Provençal... hahaha.».

Excellente nouvelle pour tout le monde sauf Jean-François Provençal... hahaha. Publié par Mike Ward sur Dimanche 10 janvier 2021

Sous la publication, Provençal avait aussi réagi avec «hahahahaha!» laissant croire au public que tout était de bonne guerre. Après tout, huit «ha» au total ont été écrits par les deux humoristes.

Par contre, le 1er février, Mike Ward a publié un épisode audio sur son Patreon dans lequel il traite de la situation, et tout porte à croire que c’est loin d’être réglé.

Le vétéran de la scène insulte librement Provençal, remettant aussi en question son talent d'humoriste.

Depuis, c’est la guerre sur les réseaux sociaux. Les fidèles des deux balados se livrent à un combat d’insulte sans merci pour défendre leurs idoles. Qui sait quand ça va s’arrêter?

Est-ce que les autres balados devront intervenir pour calmer le jeu? Seul le temps nous le dira.

