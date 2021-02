«Urgence climat»: la crise climatique sera au cœur de la mission du nouveau 24 heures

Partager







Au 24 heures, on croit fermement que l’urgence climatique est l’enjeu le plus important de notre époque. C’est pourquoi on choisit d’en faire l'une des missions prioritaires de notre contenu éditorial.

Il n'est pas question, ici, d’environnement avec un grand E, mais bien de la crise des changements climatiques, qui mérite d’être abordée de front.

Parce que:

2020 a été l’année la plus chaude de l’histoire

80% des océans de la planète ont connu des périodes de canicule

La Californie et l’Australie ont été ravagées par des feux de forêt sans précédent

La glace arctique était à son plus bas en octobre

L’Atlantique Nord a été secoué par un nombre record d’ouragans

Sans oublier la pandémie dévastatrice qui continue de bouleverser la planète au quotidien

«En surmontant la pandémie, on peut aussi éviter le cataclysme et sauver notre planète», a souligné en décembre dernier le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres.

Des voix ont beau s’être élevées dans les dernières années pour que l'on prévienne les effets irréversibles des changements climatiques, il faut rappeler au quotidien à quel point la situation est précaire.

Sur le terrain

Cette année, l’équipe d’Urgence climat du 24 heures se donnera pour mission de rapporter comment la catastrophe environnementale touche des millions de Québécois.

Nous voulons aussi montrer des solutions concrètes et présenter des portraits inspirants qui prouvent que l'on peut sauver le climat, un petit geste à la fois.

Nous serons également là pour surveiller et vulgariser les actions et les décisions des gouvernements.

Ces impacts et ces initiatives, on les cherche aux quatre coins du Québec.

Votre maison est-elle menacée par l’érosion côtière? Êtes-vous affligé par des inondations? Est-ce que la rivière où vous alliez patiner dans votre enfance a cessé de geler? Votre emploi, vos passe-temps ou votre vie sont-ils menacés par la crise climatique? On veut vous entendre.

Pour rapporter fidèlement les conséquences réelles des changements climatiques dans la vie des Québécois, on a besoin de vous.

Si croyez vivre une situation digne de mention ou si vous avez un sujet de reportage à proposer, écrivez-nous. On va vous lire, promis.