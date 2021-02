Fil des événements entourant l'arrestation, la détention et la libération de Mamadi Fara Camara

Partager







L’arrestation et la détention pendant six jours de Mamadi Fara Camara, faussement accusé d’avoir désarmé un policier du SPVM et tiré sur lui la semaine dernière, continuent de faire réagir.

L'homme de 31 ans, étudiant au doctorat et chargé de laboratoire à Polytechnique, a été libéré mercredi et l'ensemble des accusations qui pesaient contre lui sont tombées. Il s'agit d'une erreur sur la personne.

Le 24 Heures a refait le fil des événements:

28 janvier: Un policier du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) affecté à la circulation est visé par des coups de feu après avoir été désarmé lors d’une intervention de routine dans le quartier Parc-Extension.

Blessé à la tête, le policier parvient à se réfugier dans un appartement du secteur en attendant les secours;

Un énorme déploiement policier s'en suit. En milieu de soirée, le SPVM arrête Mamadi Fara Camara près de l’endroit où s'est déroulée l'altercation;

Selon Le Journal de Montréal, l'homme aurait composé le 911. Pour des raisons nébuleuses, les enquêteurs auraient été convaincus qu’il s’agissait du tireur et qu'il tentait de les berner, même s’il plaidait son innocence.

3 février: Après avoir été identifié comme un «tireur de policier», M. Camara est libéré sur-le-champ suite à la présentation d'une vidéo de surveillance du ministère des Transports du Québec (MTQ) captée à proximité de la scène de crime. La divulgation de cette nouvelle preuve a convaincu la Couronne d'arrêter les procédures à l'endroit de l'homme de 31 ans.

4 février:

Le SPVM publie un communiqué en matinée dans lequel son directeur général précise que l’événement survenu le 28 janvier dernier est d’une «complexité exceptionnelle»;

À Québec, le ministre de la Justice Simon Jolin-Barrette n'écarte pas la possibilité de faire appel au Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) pour qu’il se penche sur l'événement;

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, demande la tenue rapide d’une enquête indépendante entourant les événements survenus la semaine dernière lors desquels un individu aurait désarmé puis tiré sur un policier;

Le chef de l'opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal, Lionel Perez, va jusqu'à remettre en question les compétences du directeur général du SPVM, Sylvain Caron;

En fin de journée, le directeur général du SPVM sort de son mutisme et s’adresse aux médias. Sylvain Caron souligne que son service de police s’excusera auprès de Mamadi Fara Camara au moment «opportun»