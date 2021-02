Cassandra Bouchard se confie sur une période sombre de sa vie

Partager







Mise en garde / Traumavertissement : cet article parle de tentative de suicide.

Dans une vidéo YouTube intitulée «Mon parcours amoureux», Cassandra Bouchard s’est confiée sur une peine d’amour qui a bien failli lui coûter la vie.

Cassandra est toujours transparente et franche sur sa chaîne YouTube, et sa dernière vidéo ne fait pas exception.

Après s’être souvent fait demander par ses abonnés de parler de sa vie amoureuse, l’influenceuse s’est enfin penchée sur le sujet. En plus de parler de ses petites amourettes passées, Cassandra a voulu aborder un sujet très sérieux.

Elle a raconté qu’à 14 ans, elle était dans une relation avec un garçon et c'est avec ce dernier qu'elle a eu ses premières relations sexuelles. Elle a confié qu'elle ne se sentait pas elle-même avec lui, même gênée, mais qu’à cause de son jeune âge, elle croyait que c’était ça l’amour.

Cassandra continue la vidéo en disant qu’après six mois de relation, ce garçon l’a laissée de façon subite et peu délicate. Ceci lui a brisé le cœur.

«Moi, à ce moment-là de ma vie, j’étais très jeune, très naïve, zéro confiance en moi, ça m’a vraiment rentré dedans...»

La jeune femme confie ensuite que sa peine était si grande et qu’elle n’arrivait pas à relativiser le tout, et qu’elle a fait une tentative de suicide.

À ce moment-là, elle avait l’impression qu’elle ne pouvait vivre sans lui. Par contre, avec le recul, elle réalise que, finalement, ce n’était pas du tout la fin du monde, au contraire.

Cassandra avait ceci à dire: «[...] quand on est jeune et qu'on a le cœur brisé on peut avoir l'impression que c'est la chose la plus difficile qu'on n'a jamais vécue et que c'est la fin de notre vie, mais, CROIS-MOI, ce n'est qu'une des nombreuses épreuves que tu vas rencontrer au courant de ta vie et je t'assure que ta ce n'est PAS LA FIN DE TA VIE!»

Elle voulait partager cette période sombre de son adolescence pour tenter d’aider d’autres personnes qui traversent une peine d’amour difficile.

Aujourd'hui, Cassandra va beaucoup mieux! Elle a d’ailleurs terminé la vidéo en parlant du dernier chapitre de son parcours amoureux, celui de sa relation avec son copain en ce moment, Cédric.

C’est la preuve qu’on change, et que tout finit par passer! Visionnez la vidéo complète juste ici:

Si vous ou l’un de vos proches songez au suicide, cliquez ici ou ici pour obtenir de l’aide.

