Ces bougies 100% locales sont accompagnées d’une playlist secrète sur Spotify

Partager







L’entreprise locale A Damn Mood propose des chandelles thématiques qui sont associées à une liste de lecture Spotify «secrète».

Pour la Saint-Valentin, A Damn Mood propose trois chandelles inspirées de la fête de l’amour.

Parmi les options, on retrouve «Tinder Date», un mélange de bois de santal, patchouli et musc blanc; «Cupidon», qui sent les petits cœurs à la cannelle; et «La vie en rose», qui offre une odeur de pétales de rose fraîche.

En vous procurant ces chandelles, vous recevrez un code Spotify qui vous permettra d’écouter une playlist spécialement créée pour accompagner le mood de votre chandelle.

• À lire aussi: Le VV Taverna organise un party de Saint-Valentin virtuel pour danser dans son salon jusqu'à 2h du matin

• À lire aussi: Saint-Valentin: les restaurants où commander pour un festin d’amoureux

• À lire aussi: Des cadeaux 100% locaux dans le catalogue des Puces Pop pour la Saint-Valentin

Ne manquez pas nos dernières capsules!

s

s

s