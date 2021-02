Le rappeur G.I. Joe affirme «faire l’hélicoptère avec son engin» sur OnlyFans

Partager







L’inénarrable rappeur G.I. Joe (aussi connu sous le nom de Mr. Famous) prétend faire des prouesses avec ses organes génitaux sur sa page OnlyFans.

Bon, la première nouvelle dans tout ça, c’est que G.I. Joe a un OnlyFans.

Pour seulement 7,99$ par mois, vous pourrez voir la célébrité web nue, dans son intégralité.

On ne sait pas si c’est une bonne ou une mauvaise nouvelle.

Maintenant que vous avez digéré cette première partie de la nouvelle, préparez-vous pour la seconde.

Dans une vidéo promotionnelle diffusée sur sa page YouTube, Monsieur Fameux affirme: «Ceci est pour faire la promotion de mon site OnlyFans, là où j’exhibe mon pénis, mes parties génitales presque à chaque jour. Je fais des nouveaux tours. [...] Je fais l’hélicoptère avec mon engin.»

Il explique ensuite de long en large la manière dont il s’y prend pour faire virevolter sa masculinité comme une hélice.

Il conclut sa vidéo en révélant: «J’ai le gland en feu. Je suis glandiose.»



On aurait pu vérifier si les dires de l’interprète du classique Tellement Famous étaient fondés en s’abonnant à son OnlyFans, mais on ne l’a pas fait.

On va se contenter de le croire sur parole.

