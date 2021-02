L’hiver, la meilleure saison pour acheter une voiture?

Partager







Avez-vous déjà entendu dire que la saison morte était le meilleur moment pour acheter un bolide? Cette légende urbaine vient avec son lot de nuances, mais Porte-monnaie a parlé à plusieurs experts et on vous résume le tout.

La glace, les gros bancs de neige et les froids mordants sont peut-être les pires ennemis d’une voiture et pourtant! La saison la moins occupée pourrait vous faire économiser plus que vous le croyez... tout dépendant du véhicule que vous avez en tête.

«Si quelqu’un trouve une convertible [décapotable] ou une voiture sport en hiver, il va la payer significativement moins cher», admet Martin Taillandier, président de la Corporation des concessionnaires automobiles à Montréal (CCAM) et directeur général de BMW Canbec.

Par contre, Martin Taillandier assure qu’à part les mois de décembre et janvier, le reste de l’année a un achalandage relativement stable avec une hausse marquée au printemps. Des tendances confirmées par Jesse Caron, expert automobile à CAA-Québec.

«Les mois qui suivent les Fêtes sont plus tranquilles pour les véhicules de tous acabits. Des promotions sont offertes sur les véhicules neufs. Il y a un moins gros appétit du consommateur», explique-t-il.

Choisir son type de voiture... et sa saison

Bien souvent, pour avoir droit à des prix intéressants, il faut penser à contre-courant.

Si vous avez en tête un véhicule utilitaire sport (VUS) par exemple, vous risquez de payer le gros prix à la fin de l’été vers les mois de septembre ou d’octobre. La raison? Ces véhicules sont prisés pour les hivers québécois en raison de leurs quatre roues motrices. À l’inverse, un VUS au printemps peut s’avérer un choix vraiment intéressant!

Mais en hiver, vient avec la baisse de trafic un moins grand choix de véhicules usagés.

«Comme les retours de l’occasion se font plus au printemps, il y a souvent une rareté de véhicules usagés en plein hiver et ça crée une hausse de prix, mais il n’y a aucune tendance tranchée au couteau», nuance Jesse Caron.

La compagnie CARFAX, qui fournit des rapports historiques sur les véhicules d’occasion, est un peu plus droite sur la question et affirme sans l’ombre d’un doute que l’hiver est une saison beaucoup plus gagnante qu’on pourrait le croire.

«Contrairement à la croyance populaire, le réchauffement de la température ne signifie pas nécessairement de meilleurs prix pour les voitures usagées. Si vous prévoyez acheter une voiture usagée et obtenir le meilleur prix, attendre après le printemps et l’été peut s’avérer être un bon pari», peut-on lire sur son site web.

Toujours selon l’entreprise, le printemps et l’été sont les périodes les plus occupées en ce qui concerne les ventes et les vendeurs et concessionnaires seraient ouverts à offrir des rabais hors saison pour liquider leur inventaire.

En résumé, tout dépend de la voiture que vous souhaitez. Une chose est certaine: de janvier à mars, le faible achalandage pourrait bien être à votre avantage. Dès le retour du beau temps, la clientèle fonce à toute allure chez le concessionnaire ou sur les sites de petites annonces.

Vous voulez vous assurer que vous payez le juste prix en achetant usagé? Des outils en ligne, comme celui-ci d’AutoHebdo.net, vous permettent de comparer les prix en fonction de la moyenne du marché selon la région.