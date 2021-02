Noemie Lacerte annonce ses 3 prochaines collections pour Noble

Partager







La marque de vêtements Noble, créée par Noemie Lacerte, prévoit trois nouveaux «drops» dans les prochains mois, et voici tout ce que tu dois savoir.

• À lire aussi: Noemie Lacerte présente ENFIN son projet secret

Lorsque Noemie a dévoilé Noble au grand jour, en décembre dernier, elle avait expliqué qu’au lieu de surproduire et avoir des pertes, la marque proposerait une suite de mini-collections exclusives. La première fut une robe orangée ainsi qu'un ensemble agencé couleur sauge.

Le succès fut instantané et l'on a pu voir les morceaux sur plusieurs influenceuses, comme Jessica Gaudet et Alicia Moffet.

La créatrice prévoit trois nouvelles collections qui seront offertes dans les prochains mois.

Elle a partagé en story Instagram la date et le nom des collections, pour mettre l’eau à la bouche des fans! Voici ce qui s’en vient:

Capture d'écran Instagram

Le 2 mars 2021: la collection «loungewear edition». On s’attend donc à des vêtements confortables à porter à la maison.

Avril 2021: la collection «head in the clouds». Le mot «nuage» fait penser à des vêtements légers et aériens... Peut-être aurons-nous droit au magnifique pantalon transparent que Noemie a «teasé» sur son compte Instagram il y a quelques semaines?

Juin 2021: la collection «W as in Women». Ce titre est intrigant, mais, vu la date, on pourrait s’attendre à des vêtements pour l’été.

On a très hâte d’en savoir plus!

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s