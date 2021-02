Pèse sur Start se joint au 24 heures

Partager







Oyez, oyez, les amis! On a une grande nouvelle à vous annoncer.

Pèse sur Start se joint à l'excellente famille du 24 heures, qui a déployé sa nouvelle mission ce matin. Vous pourrez donc retrouver nos articles sur le site du 24 heures, ainsi que dans son édition papier!

Mais, pas de panique, Pèse sur Start ne change pas et notre site continuera de vous apporter tous les memes de Resident Evil. Vous pourrez également continuer à regarder nos diffusions sur Twitch, écouter nos podcasts, consulter nos critiques et rire de nos niaiseries sur Instagram et Discord.

Vous voulez en savoir plus sur notre papa? Voici le nouveau 24 heures!

Suivez-nous sur Twitch!