Sur le web: nos suggestions culturelles cette semaine

Un balado qui revisite l’histoire en y saupoudrant beaucoup de grains de sel, Narcisse qui chante sa véritésans fausse note, un bouquet de blagues d’Arnaud Soly... On a beau être limités par un couvre-feu, c’est pas les suggestions culturelles qui manquent!

Un concert live de Narcisse pour danser dans son salon

L’artiste non-binaire Narcisse présente jeudi un concert virtuel pour le Mois Multi aux côtés de la flamboyante danseuse Utopia. Narcisse avait déjà fait sensation en finale des Francouvertes l’automne dernier, avec son spectacle multidisciplinaire orchestré au quart de tour (et rempli de paillettes). Iel se fait le porte-étendard de la réalité des personnes non-binaires en emballant ses paroles riches et pertinentes d’une électro pop rafraîchissante. À écouter - et à admirer!

Concert virtuel le jeudi 4 février à 20h30 dans le cadre du Mois Multi

Accessible aux détenteurs du laissez-passer du Mois Multi en vente au coût de 35$

La websérie Les Doubleurs, pour rire un bon coup devant des scènes absurdes

Le concept de la websérie Les Doubleurs est simple, mais efficace : un trio composé d’Arnaud Soly, Virginie Fortin, LeLouis Courchesne et d’un invité par épisode (genre: Katherine Levac) se lancent dans des séances de doublage complètement décalées. On ne vous brûlera pas tous les punchs, mais si vous avez envie de savoir à quoi ressemblerait une date virtuelle entre Mathieu Dufour et Mitsou, c’est la série pour vous.

À regarder sur Tou.TV Extra

La saison 3 du balado Les pires moments de l’histoire pour se coucher moins niaiseux

Si vous n’avez pas encore écouté la troisième saison du balado Les pires moments de l’histoire, c’est le temps ! L’animateur Charles Beauchesne y explore en cinq épisodes autant de moments peu glorieux de notre passé, dont la folle histoire des allumettières de Hull. Au cas où vous ne connaissiez pas cette série produite par URBANIA, ne vous attendez pas à un ton d’historien monotone; Beauchesne est super drôle et empile les référents culturels aussi juteux que carrément anachroniques.

À écouter sur l’application OHDio

Emma Beko brise le boys club du rap québ avec son album Blue

La Montréalaise Emma Beko avait déjà cumulé 100 000 écoutes sur son compte Spotify pour l’extrait intitulé MHS avant même de lancer son premier album solo. Elle nous offre maintenant Blue, pour nous rassasier avec un album complet. Avec son timbre éraillé qui rappelle vaguement la voix de Miley Cyrus, son flow et ses couplets mordants, la moitié de la formation Heartstreets fait la barbe à bien du monde. Surtout : elle prouve, par la bande, que le boys club du rap québ n’a plus lieu d’exister. En plus, Emma flirte avec le chant aux accents R&B sans le moindre filtre dans sa voix.

Blue - Sorti le 29 janvier 2021

On se replonge dans le monde drag pour la 13e saison de Ru Paul’s Drag Race

En attendant le retour de Canada’s Drag Race, ce concours télévisé qui a révélé Rita Baga et Kiara au plus grand nombre, on jette notre dévolu sur cette 13e saison de la franchise originale menée de main de maître par Ru Paul. Coup de cœur absolu pour la gracile et élégante Symone de même que pour la personnalité et les looks magnifiquement divergents de Utica – une drag queen de l’État du Minnesota qui ne ressemble à aucune de ses consœurs. Autant écrire que la compétition est relevée.