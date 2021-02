Trois femmes vont marquer l'histoire lors du Super Bowl LV ce dimanche

Partager







Une page d'histoire se tournera dimanche, alors que deux femmes feront partie du personnel d'entraîneurs à temps plein des Buccaneers de Tampa Bay pour le match du Super Bowl. Et ce n'est pas tout. Pour la première fois, une femme va arbitrer le match le plus attendu de l'année dans la NFL.

Embauchées en 2019 par l’entraîneur-chef des Buccaneers Bruce Arians, Lori Locust et Maral Javadifar deviennent les premières femmes entraîneuses à temps-plein à participer au Super Bowl. Un pas majeur pour la NFL qui ne compte que huit femmes sur ses 500 entraîneurs à temps plein.

Photo d'archives, AFP Lori Locust est impliquée avec les colosses de la ligne défensive des Buccaneers.

Maral Javadifar sera entraîneuse adjointe en conditionnementm, tandis que Lori Locust assistera les joueurs sur la ligne défensive.

Photo d'archives, AFP Maral Javadifar (droite) prodigue ses conseils aux joueurs en matière d’entraînement et de réhabilitation.

Une toute première femme arbitre

Elles ne sont pas les seules pionnières ce dimanche : Sarah Thomas, une oficielle qui en est à sa sixième saison dans la NFL, sera la première femme à arbitrer le Super Bowl.

« Ça veut dire beaucoup pour moi. J’ai une petite fille qui regarde sa mère et de savoir que j’ai un impact sur elle et sur d’autres jeunes filles un peu partout, ça me rend fière et humble », a-t-elle mentionné dans une vidéo produite par la NFL.

AFP Sarah Thomas lors d'un match en décembre 2020 dans un stade de Californie opposant les Chargers de Los Angeles aux Broncos de Denver. Elle arbitrera le Super Bowl LV ce dimanche à Tampa Bay.

Le Super Bowl LV opposera les Chiefs de Kansas City aux Buccaneers de Tampa Bay. Ils s’affronteront au Raymond James Stadium dans la ville de Tampa en Floride. L’artiste canadien The Weekend assurera quant à lui le spectacle de la mi-temps.