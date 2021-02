Bilan COVID-19 de la semaine: des signes encourageants, la vaccination au ralenti

Partager







Diminution des cas quotidiens et des hospitalisations, assouplissements dans les restrictions sanitaires: est-ce qu’on commence à entrevoir la lumière au bout du long tunnel de la pandémie de COVID-19? Peut-être, mais il est encore trop tôt pour se réjouir, surtout que les nouveaux variants du virus pourraient venir tout gâcher.

Voici cinq signes encourageants observés dans les derniers jours en lien à la pandémie de COVID-19 au Québec.

1. Diminution des cas

La statistique que tout le monde surveille de (trop?) près. Depuis le 6 janvier, date où le Québec a enregistré son pire bilan quotidien (2879 cas) depuis le début de la crise, le nombre de nouveaux cas par jour est en baisse.

Le 31 janvier, la Santé publique a rapporté 890 nouveaux cas de COVID-19. C’était la première fois depuis la mi-novembre que le bilan quotidien passait sous la barre des 1000 cas.

Le Québec est toutefois encore bien loin des chiffres de l’été, alors que l’on comptait, la plupart du temps, 150 cas et moins par jour. Signe que la bataille est loin d'être gagnée, le premier ministre François Legault a d'ailleurs annoncé que le couvre-feu se poursuivrait au-delà du 8 février.

29 janvier: 1367 nouveaux cas

30 janvier: 1223

31 janvier: 890

1 er février: 1053

2 février: 1053

3 février: 1093

4 février: 1101

2. Diminution des hospitalisations

Bien que le Québec comptait toujours, en date du 4 février, 1040 hospitalisations dues à la COVID-19, ce chiffre est en baisse depuis quelques jours, tout comme le nombre de patients aux soins intensifs.

Mais pas question de se réjouir trop vite. La situation demeure critique dans certains hôpitaux, notamment dans le grand Montréal. Le nombre d’hospitalisations est d’ailleurs considéré par les autorités québécoises comme une mesure clé pour évaluer la suite des choses.

29 janvier: 1163 hospitalisations (201 aux soins intensifs)

30 janvier: 1136 (191)

31 janvier: 1144 (183)

1 er février: 1110 (178)

2 février: 1106 (177)

3 février: 1070 (175)

4 février: 1040 (168)

3. Le nombre de décès à la baisse

On note aussi une diminution des décès liés au virus, alors que la Santé publique a rapporté 33 nouveaux décès vendredi (sept pour la journée d'hier, les autres étant survenus dans les jours précédents).

Depuis la mi-janvier, le nombre de nouveau décès quotidien n’a pas dépassé la barre des 60.

4. De petits allégements annoncés

Le Québec, comme d’autres provinces canadiennes, a commencé à annoncer de modestes allégements en lien aux mesures sanitaires. À compter du 8 février, les commerces non essentiels, les salons de coiffure et les musées pourront rouvrir dans toute la province. Les cours en présentiel pourront reprendre partiellement dans les cégeps et les universités du Québec et les activités extérieures seront permises en petit groupe.

Alors que Québec ramène son code de couleurs, six régions moins touchées par le virus passeront au palier d’alerte orange. Le couvre-feu sera repoussé à 21h30 dans ces régions.

Du côté de l’Alberta, les salles de sport et les restaurants vont rouvrir leurs portes dès le 8 février. Le Manitoba considère aussi d'alléger ses restrictions en raison des chiffres encourageants des derniers jours.

5. Vaccin: lentement, mais sûrement

Stevens LeBlanc/Journal de Québec Le ministre de la Santé, Christian Dubé.

La vaccination ne va pas assez vite au goût de Québec. Comme l’a répété vendredi le ministre de la Santé Christian Dubé, les centres de vaccination sont prêts, mais la province n’a presque plus de doses.

Malgré les retards dans les livraisons, le fédéral assure que les contrats avec Pfizer et Moderna, notamment, seront respectés. Québec attend 1,3 million de doses d’ici le 31 mars.

À l’heure actuelle, seulement 248 673 doses ont été administrées dans la province. Ce nombre a toutefois permis de vacciner tous les résidents des CHSLD et plus de 168 000 travailleurs de la santé.