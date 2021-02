Diablo 4 et Overwatch 2 ne sortiront pas en 2021, confirme Activision Blizzard

Partager







La patience est une qualité requise chez les fans de Blizzard, et elle le sera encore en 2021, l’entreprise ayant confirmé que Diablo 4 et Overwatch 2 ne paraîtraient pas d’ici la fin de l’année.

Activision Blizzard en a fait l’annonce lors d’une téléconférence avec ses investisseurs, jeudi.

L’éditeur a toutefois fait savoir que le développement de ses «franchises clés» avançait rondement et que des effectifs supplémentaires avaient été attribués à leurs équipes. «2022 sera une excellente année pour Blizzard», a précisé l’un des directeurs pendant l’appel.

Un remaster de Diablo 2 en attendant?

Depuis un moment, les rumeurs vont bon train au sujet d’un remaster de Diablo 2. Une refonte du classique de Blizzard pourrait-elle faire patienter les fans en attendant le quatrième volet?

Rien n’est assuré de ce côté, mais Activision Blizzard a mentionné jeudi que le groupe avait «quelques autres trucs dans son sac en termes de contenu remastérisé», qui seraient dévoilés «en temps voulu».

Évidemment, le catalogue de l’entreprise est vaste et rien n’assure que l’on parle ici de Diablo 2. Par contre, dans la situation actuelle, surtout si Diablo 4 n’arrive pas en 2021, la chose n'est pas improbable.

Un nouveau Call of Duty en 2021

Par ailleurs, Activision a également profité de l’occasion pour mettre fin aux craintes de certains inconditionnels de Call of Duty et confirmer qu’un nouveau volet «premium» verrait bel et bien le jour en 2021, comme le veut la tradition.

Pour plusieurs, l’annonce n’est pas une surprise, mais, vu le succès que remporte depuis maintenant près d’un an Call of Duty: Warzone, le battle royale gratuit inspiré de la franchise, il n’était pas fantaisiste de penser qu'Activision voudrait espacer un peu plus les volets payants de la série.

Ce ne sera cependant pas le cas en 2021, puisqu’un nouveau COD devrait paraître comme prévu au dernier trimestre de l’année. Reste maintenant à voir quel studio s’occupera de développer cette nouvelle aventure et, surtout, où celle-ci nous amènera l’automne prochain.

