«Riverdale» saison 6: la suite est déjà confirmée et voici tout ce qu’on sait

La saison 5 de Riverdale vient à peine de commencer qu'on apprend qu’une autre saison est en préparation. Voici tout ce qu’on sait jusqu'à présent.

C’est le 3 février que The CW, le poste américain où Riverdale est diffusé, a annoncé que la populaire série serait de retour pour une sixième saison.

On a peu de détails sur la suite, puisque la saison 5 est à peine entamée, mais voici tout ce qu'on sait jusqu'à présent:

Quelle sera l’histoire de Riverdale saison 6?

*Attention aux divulgâcheurs pour Riverdale saison 5, épisode 3

Difficile à dire pour le moment, puisqu’on ne sait pas ce que la saison 5 nous réserve encore. Par contre, on sait que, dès l’épisode 4 de la saison 5, diffusé le 11 février 2021, l’histoire va se dérouler sept ans dans le futur.

Il a été révélé qu'Archie serait dans l’armée, que Jughead deviendrait un grand auteur, que Betty travaillerait pour le FBI et que Veronica épouserait un certain Chadwick. Il y aura certainement un tout nouveau mystère à résoudre, reste à savoir quoi!

Est-ce que le tournage de Riverdale saison 6 a commencé?

Avec les délais causés par la pandémie, qui a retardé la saison 5, il est réaliste de croire que le tournage de la saison 6 ne débutera pas avant le printemps.

Quels acteurs seront de retour dans Riverdale saison 6?

À moins d’événements tragiques imprévus dans la saison 5, on s’attend à revoir les acteurs et personnages principaux, soit KJ Apa dans le rôle d'Archie, Cole Sprouse dans celui de Jughead, Lili Reinhart en Betty et Camila Mendes en Veronica.

Il en est de même pour Madelaine Petsch, qui joue Cheryl, Vanessa Morgan qui joue Toni, Casey Cott dans le rôle de Kevin et Charles Melton dans celui de Reggie.

On sait par contre que deux acteurs ne seront pas de la partie, puisqu’ils ont quitté la série au début de la saison 5. Il s’agit de Skeet Ulrich, qui joue FP Jones, le père de Jughead, et Marisol Nichols, qui interprète Hermione Lodge, la maman de Veronica.

Quand sortira Riverdale saison 6?

Rien n’est certain au moment d’écrire ces lignes, mais on peut s’attendre à une date de sortie au début de 2022, selon toute vraisemblance.

Est-ce qu’il y a une bande-annonce de Riverdale saison 6?

Pas encore, mais on vous tient au courant dès qu’il y aura plus d'informations!

