The Weeknd explique pourquoi il s’était couvert le visage de bandages et avait porté des prothèses de Botox

Abel Tesfaye a toujours fait les choses à sa manière.

Celui que l’on connaît mieux sous son nom d’artiste, The Weeknd, a récemment expliqué au magazine Variety pourquoi, depuis quelques mois, on l’avait d’abord vu avec le visage couvert de bandages aux American Music Awards, avant de se montrer avec le visage complètement refait sur Instagram et dans un nouveau vidéoclip.

Bon, il ne s’agissait que de prothèses au Botox, mais ses fans ont quand même été médusés.

Tesfaye a dit ceci à Variety: «La signification de ces bandages sur ma tête entière est de refléter le culte absurde des personnalités d’Hollywood et les gens qui se manipulent eux-mêmes pour des raisons superficielles de plaire et être validés».



En fait, c’est pour la publication de son album After Hours que The Weeknd s’est lancé dans cette série de «performances artistiques».

Son plus récent opus est en effet inspiré de l’univers de films comme Fear And Loathing In Las Vegas, Uncut Gems et Joker, qui sont tous, en quelque sorte, des OVNIs cinématographiques qui mettent en vedette des personnages iconoclastes.

C’est un peu ce genre de personnage qu’interprète Tesfaye sur son plus récent disque.



Et pour la cohésion narrative globale de son projet, il a donc choisi de transposer son personnage dans la réalité.

«Il s’agit d’une progression et nous regardons l’histoire du personnage atteindre de nouveaux niveaux de danger et d’absurdité au fur et à mesure que cela se déroule», a-t-il ajouté.



Quand on lui a demandé pourquoi il apparaissait parfois dans son personnage à la télé et dans les vidéos, et parfois non, il a répondu: «Pourquoi ne pas jouer avec le personnage et l’artiste et laisser ces lignes se flouter et s’entremêler?»

Il a conclu sa courte entrevue en répondant:«Je ne sais pas. Il faudrait lui demander», à la question: «Es-tu dans ton personnage maintenant?».



Bon, bien, le mystère est vraiment dissipé!

The Weeknd sera la tête d’affiche du spectacle de la mi-temps du Super Bowl LV qui aura lieu ce dimanche.



Jennifer Lopez, Justin Timberlake, Lady Gaga, Maroon 5 et Coldplay seront également de la partie.

De la partie du spectacle, là! Pas de la partie de football...

