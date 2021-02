Un restaurant libanais au design à couper le souffle ouvre ses portes dans Griffintown

Partager







Griffintown a une nouvelle adresse à rendre jaloux tous les établissements reconnus pour la qualité de leur design sur l’île de Montréal.

Shay, une toute nouvelle adresse où manger libanais, a ouvert ses portes tout récemment et impressionne par son intérieur signé Ivy Studio.

Inspiré des paysages qu’offrent les couchers de soleil dans le désert, le look du restaurant et bar à vin est tout simplement à couper le souffle.

De nombreux éléments captent l’attention dans ce décor, notamment les luminaires faits sur mesure par l’entreprise montréalaise Jacques et Anna.

Le magnifique îlot pour les serveurs, peint à la main avec de la peinture à la chaux, l’imposant bar de marbre et les luxueuses banquettes de velours ne laissent pas leur place non plus dans cet impressionnant décor.

En matière de bouffe, on s’attend à quelque chose d’aussi délicieux pour l’estomac que le décor l’est pour les yeux!

On ne pourra pas mettre les pieds dans ce magnifique restaurant pour quelque temps encore, en raison de la situation actuelle, mais tout porte à croire qu’un menu «à emporter» sera dévoilé sous peu. Surveillez les réseaux sociaux de l’établissement pour ne rien manquer!

