Fabienne et Doudou : une histoire d'amour qui surmonte un double tabou

BILLET - Fabienne Laferrière est une jeune femme noire de 26 ans qui sort avec un homme blanc de 72 ans. Malgré le double tabou de leur relation - c'est un couple mixte qui a une méchante différence d'âge -, elle et «Doudou» ne cachent pas leur bonheur et l'exposent même à ses 72 000 abonnés sur TikTok.

Ça fait plaisir à voir : en étant moi-même une femme noire qui partage sa vie avec un homme caucasien plus mature (on a 11 ans de différence), je vois bien dans le regard des gens que l’on ne passe jamais inaperçus en public.

J’ai aussi souvenir du père d’un de mes amis qui sortait avec une jeune femme noire dans la vingtaine, alors qu’il était âgé de la mi-cinquantaine. Je me suis même surprise à me dire, en les croisant au resto : «Bon sang, qu’est-ce qu’elle lui trouve à part son fric? Je veux dire; le bedon, la calvitie, les dents jaunes, l’eau de cologne qui sent trop le vétiver... Ah, mais oui il y a la Range Rover...»

@fabiennelaferriere Belle journée pour prendre une marche en famille ! Nous allons être en live à 16h c'est en rdvs ❤️ ♬ YRN (tik tok) - Tyler April

C’est ce qu’on pense, non, lorsqu’on croise une jeune femme avec un homme vraiment plus vieux? Et lorsqu’on est une femme noire, je trouve ça pire. Le facteur de l’immigration est à considérer, parce qu’une jeune femme noire désire simplement marier le passeport du vieux blanc, n’est-ce pas? Come on...

Imaginez ce qu’on a pensé de Fabienne et de Denis, aka Doudou (son petit nom sur TikTok).

«Sur TikTok, j’ai reçu des messages méchants comme : t’es avec pour les papiers, t’es juste une profiteuse, tu veux juste l’héritage, t’es une voleuse et une menteuse», avoue-t-elle.

Ce que les gens ignorent, c'est que Fabienne a été adoptée d'Haïti par des parents québécois et a habité toute sa vie à Trois-Rivières.

Quand ton chum est plus vieux que tes parents

L'histoire de leur rencontre n'a rien à voir avec un arrangement administratif. Il y a deux ans, alors qu’elle animait un événement caritatif, Fabienne entame une discussion avec Denis, qui lui refile son numéro. Fabienne le rappelle.

Au fil de plusieurs rendez-vous au restaurant et de conversations animées, la complicité s’installe et la jeune femme finit par tomber amoureuse.

«Ç'a pris du temps, au début. Je le voyais comme un ami. J’étais consciente qu’il était âgé et je ne me voyais pas en couple avec lui», me raconte celle qui habite désormais dans la maison de son amoureux à Saint-Hyacinthe.

«Je me souviens de la fois où l’on a parlé de son âge. Je croyais qu’il avait 60 ans, mais quand il m’a dit 70, j’ai failli tomber en bas de ma chaise», se remémore-t-elle.

Alors qu’elle avait enfin trouvé le bonheur, Fabienne avait la tâche de l’annoncer à ses proches. Comment ont-ils donc réagi?

«Mes amies ne m’ont jamais jugée. Elles pensaient que ce n’était pas sérieux. Elle croyait que je vivais un buzz d’un moment, mais elles se sont rendu compte que ce l’était. Aujourd’hui, toutes mes amies adorent Denis», relate-t-elle.

«Mes parents, c’était une autre paire de manche. Ils sont plus jeunes que Denis! Ma mère capotait. Elle me disait que je n’avais pas besoin d’un autre père et que j’en avais déjà un! Et mon père l’a vraiment mal pris. Il le voyait comme un homme qui ne s’intéressait qu’aux petites jeunes», dévoile-t-elle.

Et du côté de Doudou, ses enfants se méfiaient beaucoup de Fabienne.

«Les enfants de Denis sont dans la quarantaine et croyaient vraiment que leur père était tombé sur la tête. Ils trouvaient qu’il avait beaucoup changé. Ça leur a pris du temps avant de me rencontrer. Ils avaient peur que je profite de leur père et que je sois avec lui pour les mauvaises raisons», dit-elle.

Ces réactions, Fabienne les comprend, mais n’y accorde pas vraiment d’importance, parce que tout ce qui compte c’est qu’elle et Denis soient heureux ensemble, et ce, depuis deux ans.

Et le sexe?

La question autour de leur intimité me brûlait le bout des lèvres : avec un homme de 70 ans, ça fonctionne? Veux-tu des enfants.

«J’ai toujours su que je ne voulais pas d’enfants. Et pour le sexe, il y a ce préjugé qui fait croire que dès qu’on est vieux, les hommes ne bandent plus et les femmes n’ont plus de libido. C’est faux», s’exclame-t-elle.

«Pour Denis, c’est vraiment pas un problème. Même qu’il en donne plus, je trouve! Denis a toujours été un homme à femmes, et lorsque tu es ce type d’hommes, c’est pas en vieillissant que tu les aimes moins! Il m’a même dit qu’un si un jour, il n’était plus en mesure de me satisfaire, que je pourrai avoir un amant», confie-t-elle en riant.

Une chose est sûre, Fabienne garde Doudou jeune. Il est devenu une véritable vedette des réseaux sociaux.

«On fait des lives TikTok. Cet été, on a parcouru plusieurs villes pour aller rencontrer nos fans. Ils sont aussi fanatiques de moi que de Doudou. Lorsqu’on sort, il y a des gens qui lui demandent de faire des photos», révèle-t-elle.

«Il se sent revivre. J’ai aussi des amies qui viennent à la maison et ça fait du bien d’avoir la jeunesse! À 72 ans, il ne s’emmerde pas du tout. Il vit une vie de jeune sans jouer au jeune», poursuit-elle.

Hate it or love it!

Fabienne a pris la décision de partager des épisodes de son quotidien avec Denis sur Facebook, Instagram et TikTok.

«J’assume complètement ma relation. J’ai reçu beaucoup de messages de filles qui vivent aussi des relations avec des hommes d’un grand écart d’âge et qui me disent que je suis courageuse de m’assumer», rapporte-t-elle.

«J’ai aussi des messages de filles qui n’assument pas avec qui elles sortent dont une qui sort avec un gars gros et qui le cache à ses proches. D’autres gens se disaient plus fermés d’esprit, mais depuis qu’ils me suivent, ils sont plus ouverts», remarque-t-elle.