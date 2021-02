The Weeknd a payé 7 M$ de sa poche pour produire son spectacle de la mi-temps

Partager







Alors que la terre entière est toujours paralysée par les effets de la COVID-19, dimanche soir, le Raymond James Stadium de Tampa en Floride n’aurait pas pu être plus vivant.

Pendant une douzaine de minutes, The Weeknd, Abel Tesfaye de son vrai nom, a fait vibrer la planète avec un spectacle aux effets visuels saisissants. Comme le veut la tradition, il y est allé d’un medley de ses plus grands succès, incluant Blinding Lights, I Can’t Feel My Face et The Hills.

Mais le musicien natif de Toronto n’était pas seul sur scène. Des centaines de danseurs avec le visage recouvert de bandages se sont joints à lui sur le terrain pour un numéro de danse impressionnant. On a aussi eu droit à des feux d'artifice à couper le souffle.

On apprenait, il y a quelques jours, que le musicien de 30 ans a déboursé plus de 7 M$ de sa poche pour produire le spectacle. La NFL octroie normalement un budget de 10 M$ pour les décors et la scène, mais l’artiste canadien a dépassé de beaucoup les prévisions.

Il est également à noter que la NFL ne paye jamais les artistes pour chanter pendant l'événement le plus regardé de l’année. Ils se produisent «bénévolement».

Plusieurs ont déjà osé se mouiller et ont qualifié la prestation de The Weeknd d’une des meilleures de l’histoire du Super Bowl.

