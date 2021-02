Réouverture des commerces non essentiels: tout ce qu'il faut savoir sur le déconfinement partiel

Partager







Les commerces non essentiels et les salons de coiffure peuvent rouvrir leurs portes

Six régions passent en zone orange

Le couvre-feu est maintenu partout, mais passe à 21h30 en zones orange

Après une pause forcée de six semaines, les commerces non essentiels, les salons de coiffure, les bibliothèques et les musées peuvent reprendre leurs activités.

Dans les zones orange, où le début du couvre-feu passera ce soir de 20 h à 21 h 30, les salles à manger des restaurants, les gyms et les activités intérieures peuvent rouvrir leurs portes.

Voici les assouplissements:

Les commerces non essentiels ayant pignon sur rue peuvent rouvrir.

Les centres commerciaux peuvent rouvrir, à condition de mettre en place des mesures de surveillance pour éviter les attroupements.

Les salons de coiffure et les autres services de soins personnels et d’esthétique peuvent accueillir les clients.

Les musées peuvent accueillir à nouveau des visiteurs.

Québec veut permettre aux étudiants des cégeps et des universités d’assister à leurs cours en personne au moins une fois par semaine.

Québec autorise les activités extérieures dans des groupes de quatre personnes en zone rouge et de huit personnes dans les zones orange.

Dans les zones orange, les salles à manger des restaurants (un maximum de deux adultes par table accompagnés de leurs enfants), les gyms et les activités intérieures peuvent reprendre.

Dans les zones orange, le début du couvre-feu passe de 20 h à 21 h 30.

Dans les zones orange, les théâtres et les cinémas pourront rouvrir à compter du 26 février.

▸ Les bars demeurent fermer partout au Québec et les rassemblements

▸ Les rassemblements dans les maisons privées restent interdits, à l’exception d’un visiteur permis pour recevoir un service, un soutien ou pour visiter une personne qui habite seule.

RÉGIONS ORANGE

Saguenay-Lac-Saint-Jean

Bas-Saint-Laurent

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Abitibi-Témiscamingue

Nord-du-Québec

Côte-Nord

RÉGIONS ROUGES

Montréal

Laval

Montérégie

Lanaudière

Mauricie et Centre-du-Québec

Laurentides

Outaouais

Capitale-Nationale

Chaudière-Appalaches

Estrie

Couvre-feu

Zone rouge: 20h à 5h

Zone orange: 21h30 à 5h