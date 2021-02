Décoration: 11 boutiques locales à encourager

Partager







Après quelques semaines à magasiner en ligne, on peut maintenant remettre les pieds dans nos boutiques favorites!

Si votre budget vous le permet et que vous avez envie de changer un peu votre décoration, allez faire un tour dans les petites boutiques indépendantes de quartier afin de leur donner un coup de main.

Que ce soit pour un pot à plante ou un nouveau luminaire pour la salle à manger, chaque achat fait une différence pour ce genre de commerce.

Voici donc une liste de 11 boutiques où acheter de la belle déco sur l’île de Montréal:

*Réouverture le 11 février 2021

La section maison de la famille 1861 est située sur le boulevard Saint-Laurent. Vous pouvez y trouver plein de jolies trouvailles pour décorer votre logement et vous y sentir bien.

3656, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Cette boutique de la rue Beaubien Est dans l’arrondissement de Rosemont–La-Petite-Patrie offre une magnifique sélection de produits pour la maison et de déco. En achetant dans cette boutique qui se soucie de l’environnement, vous réduisez votre empreinte écologique.

2356, rue Beaubien Est, Montréal

*Réouverture le 10 février 2021

Juste le fait de mettre les pieds dans cette boutique du Vieux-Montréal est bon pour le moral. L’endroit est rempli de jolies trouvailles pour meubler et décorer votre maison.

378, rue Saint-Paul Ouest, Montréal

Affiches, bougies, coussins, etc., la boutique Buk & Nola sur Le Plateau est l’une des meilleures adresses montréalaises où se créer une tonne de petits besoins en matière de déco!

1593, avenue Laurier Est, Montréal

*Réouverture le 10 février 2021

Dans cette boutique de Rosemont–La-Petite-Patrie, vous trouverez des trouvailles déco, neuves et revalorisées, et de jolis accessoires que les propriétaires ont dénichés chez des créateurs d’ici et d’ailleurs.

923, rue Saint-Zotique Est, Montréal

*Réouverture le 9 février 2021

Dans Hochelaga, Bouche Bée est l’adresse «art de vivre» par excellence où trouver des petites nouveautés à ajouter à votre décor.

3772, rue Ontario Est, Montréal

Pour ceux qui habitent dans le coin du Mile-End, V de V est l’adresse par excellence où aller flâner et acheter de belles choses pour la maison. Pandémie oblige, le flânage n’est pas recommandé, mais les achats pour rendre sa maison plus jolie le sont!

5042, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Bien que cette adresse ne soit pas une boutique de décoration, vous pouvez faire quelques trouvailles pour de la belle vaisselle ou des affiches pour égayer vos murs.

4750, rue Wellington, Montréal

Parmi les belles trouvailles que l’on peut faire dans la boutique qui a déménagé de Pointe-Saint-Charles au Mile-End, ce sont des coussins pour décorer son intérieur. Il y en a de toutes les tailles et pour tous les goûts. Les prix des coussins varient de 40$ à 85$.

5259, boulevard Saint-Laurent, Montréal

*Réouverture le 10 février 2021

Cette boutique qui fait partie des adresses déco favorites de Valérie Chevalier est une réelle caverne d’Ali Baba pour ceux qui tripent décoration!

1451, avenue Laurier, Montréal

Chez Ex-Voto, dans le quartier La Petite-Patrie, vous y trouverez des vêtements et des bijoux, mais aussi des objets de décoration, de la papeterie ainsi qu'une vaste sélection de plantes, le tout à prix doux! La sélection de vase pour vos fleurs fraîches et séchées est à tomber par terre!

6534, boulevard Saint-Laurent

