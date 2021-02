En colère contre Google, l’un des créateurs de Terraria annule la sortie du jeu sur Stadia

Partager







Celles et ceux qui attendaient Terraria de pied ferme sur Stadia devront regarder ailleurs: le jeu indépendant ne sortira finalement pas sur la plateforme en ligne de Google, a annoncé lundi sur Twitter l’un des créateurs du titre, Andrew Spinks.

Ce dernier a indiqué sur le réseau social que tous ses comptes Google, incluant Google Drive, Gmail, YouTube et des «milliers de dollars en applications sur Google Play», étaient inexplicablement inaccessibles depuis la mi-janvier.

«Mon compte est maintenant désactivé depuis plus de trois semaines. Je n’ai toujours aucune idée pourquoi, et après avoir utilisé toutes les ressources que j’avais pour résoudre ceci, vous n’avez rien fait, sauf me faire tourner en rond», a-t-il publié sur Twitter, tôt lundi matin.

En guise de représailles, Spinks a ainsi décidé d’annuler la sortie de Terraria sur Google Stadia.

«Je n'ai absolument rien fait pour enfreindre vos conditions d'utilisation, donc je ne peux pas le prendre autrement: vous avez décidé de brûler ce pont. Considérez-le comme brûlé. Terraria pour Google Stadia est annulé. Mon entreprise ne supportera plus aucune de vos plateformes à l’avenir.»

Visiblement furieux, le développeur a ajouté qu’il ne travaillerait pas avec une entreprise «qui valorise si peu ses clients et partenaires». «Faire affaire avec vous est un handicap», a-t-il ajouté.

Paru d’abord en 2011 sur PC, Terraria n’avait pas encore annoncé d’adaptation pour Stadia, mais des indices découverts la semaine dernière par des fans, dont un classement PEGI pour le jeu, laissaient entendre le contraire. À lire les gazouillis de Spinks, on comprend maintenant qu’une version Stadia du titre était de toute évidence en chantier, mais ne verra finalement jamais le jour.

En arrivant sur Stadia, le jeu de création 2D aurait ajouté une plateforme de plus à une liste déjà bien impressionnante: PC, PS3, Xbox 360, PlayStation Vita, iOS, Android, PS4, Xbox One, Mac, Linux, 3DS, Wii U et Switch. (Ouf!)

Rappelons que ce conflit entre Google et un créateur vient une semaine jour pour jour après que l’entreprise ait annoncé qu’elle réorientait la mission de Stadia et fermait deux studios de création de jeux à Montréal et à Los Angeles.

