Les interprètes de Ginny Weasley et de Freddy Krueger au Shawicon à la fin février

Fans d’Harry Potter et de Nightmare on Elm Street, réservez votre dernier week-end de février, puisque les interprètes de Ginny Weasley et de Freddy Krueger, Bonnie Wright et Robert Englund, seront de la partie pour la sixième édition du Shawicon.

Habituellement présentée à Shawinigan, la convention prendra en 2021 un virage 100% virtuel et sera donc présentée en direct sur Twitch, Facebook et Instagram, simultanément, les 27 et 28 février prochains.

Les deux invités internationaux de la sixième édition du Shawicon, Bonnie Wright et Robert Englund, présenteront chacun une conférence interactive accessible à tous en ligne le samedi 27 février, revenant sur des rôles qui ont marqué des générations de cinéphiles.

La même journée, Dans une galaxie près de chez vous prendra également le contrôle de la discussion virtuelle, alors que Réal Bossé, Mélanie Maynard, Stéphane Crête et Sylvie Moreau seront de passage au Shawicon pour jaser de la série culte québécoise.

Le dimanche, ce sera notamment au tour d’une réunion de M. Net, animée par Denis Talbot, de prendre les «ondes» numériques.

Pour en apprendre plus sur la sixième édition du Shawicon, vous pouvez visiter le site web de l’événement ici.

