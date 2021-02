Mois de l’histoire des Noirs: des entrepreneurs d’ici vous présentent leur réalité

Partager







Porte-monnaie a rencontré cinq entrepreneurs des quatre coins du Québec pour souligner le Mois de l’histoire des Noirs. De Rivière-du-Loup à Montréal, ils œuvrent dans le domaine de la mode, de la vente au détail et de la restauration.

Leurs réalisations sont inspirantes, mais leurs histoires révèlent aussi des aspects moins reluisants du monde des affaires au Québec.

Malgré l’émergence des mouvements Black Lives Matter, Buy Black ou encore Black Owned Businesses, il y a encore des accrocs majeurs dans le traitement des entrepreneurs afro-descendants du Québec.

C’est en écoutant ces histoires qu’on peut les comprendre; c’est pourquoi cette série met en lumière des difficultés auxquelles se butent constamment les entrepreneurs noirs, comme le manque de financement, les préjugés basés sur la couleur de peau, les barrières culturelles, les défis de l’immigration et le peu d’éducation financière.

Les iniquités à l’endroit des personnes noires sont chose commune et pourtant, ces mêmes individus agissent à titre d’acteurs économiques au sein de la société québécoise. Leurs récits montrent l’importance d’adresser ces enjeux toujours brûlants d’actualité, d’en faire un projet commun et de prendre action.

Au cours des trois prochaines semaines, vous aurez accès à ce regard sensible sur la réalité des entrepreneurs noirs et à des pistes de solutions pour bâtir un avenir plus inclusif en affaires.

C’est un rendez-vous ce mois-ci dans la section Porte-monnaie du 24heures.ca.