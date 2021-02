Ninja pète une coche et menace de ne plus streamer Fortnite

Partager







Le retour de Tyler «Ninja» Blevins au jeu Fortnite ne se fait pas en douceur, alors que le populaire streamer menace de ne plus diffuser ses sessions du jeu en ligne après avoir été la cible de «stream sniping».

Ninja est surtout connu pour ses diffusions de Fortnite, mais plus récemment, il se concentrait sur d'autres jeux tels que League of Legends et Valorant. Le gamer a amassé plus de 16 millions de followers sur Twitch, mais sa popularité vient avec quelques bémols, dont la possibilité de stream sniping.

Le stream sniping est quand un joueur profite du fait qu'un autre joueur diffuse en direct de Twitch (ou autres plateformes) pour savoir où trouver ce dernier, et souvent, l'éliminer. Donc, quand un joueur sait qu'il est dans une même partie de Fortnite que Ninja, il peut tout simplement regarder la diffusion de celui-ci en direct et savoir exactement tout ce qu'il fait. C'est un gros avantage, et c'est très frustrant pour les diffuseurs.

C'est justement ce que Ninja prétend avoir vécu récemment lors d'une partie de Fortnite. Selon lui, il s'est fait «stream snipé» quatre fois de suite, et il a exprimé ses frustrations. Vous pouvez écouter l'extrait ici.

«Tout ce qu'ils font [ces joueurs], c'est nuire au jeu, car je ne vais pas y jouer. Je ne vais plus y jouer, je ne vais plus le diffuser», a-t-il déclaré lors de sa diffusion.

Le phénomène s'étend plus loin que Fortnite, toutefois. C'est arrivé à Shroud alors qu'il jouait à Playerunknown's Battlegrounds, et ça arrivera certainement à d'autres personnalités connues dans d'autres jeux. Toutefois, le stream sniping est généralement mal vu, et ceux qui le font pourraient être bannis des jeux.