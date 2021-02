Un populaire resto de burgers sur la Rive-Sud débarque à Montréal

Partager







Bonne nouvelle pour les Montréalais qui ont déjà fait un arrêt à l’une des succursales du restaurant Shack Attakk sur la Rive-Sud et qui ont adoré leur repas.

Le restaurant a décidé de s’installer à Montréal, au coin des rues Beaubien et d'Iberville, dans le local du restaurant La Grand-Mère Poule.

Pas de panique, La Grand-Mère Poule n’a pas fermé ses portes. C’est que les deux restaurants font partie de la même grande famille. Il partage donc le même local, le temps de pouvoir accueillir à nouveau des clients dans leurs salles à manger respectives.

Deux menus bien distincts sont donc disponibles pour emporter ou en livraison à partir du 2500, rue Beaubien Est. Celui de La Grande-Mère Poule, du jeudi au dimanche de 8 h à 14 h, et celui du Shack Attakk, du jeudi au dimanche également, mais de 11 h à 21 h (19 h 30 pour les commandes pour emporter).

Pour ceux qui ne connaissant pas du tout le Shack Attakk, le menu est composé surtout de burgers pour amateurs de viandes et poisson mais aussi pour végétariens et véganes. L’établissement tient aussi quelques poutines à faire saliver et un menu Keto pour ceux qui suivent un régime cétogène.

Le Shack Attakk Montréal

2500 rue Beaubien Est, Montréal

Du jeudi au dimanche de11h à 21h

Pour emporter et en livraison. Commandes en ligne.

