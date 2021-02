[VIDÉO] Voici pourquoi il est essentiel de vérifier occasionnellement le conduit d’évacuation de votre sécheuse

Partager







Les habitués du Sac de Chips connaissent nos sujets de prédilection: les potins juteux des vedettes, les histoires insolites abracadabrantes et les déboires de nos politiciens.



Mais croyez-le ou non, nous sommes également passionnés par les électroménagers.

• À lire aussi: TikTok est bouleversé par une jeune femme qui fait cuire un steak dans un grille-pain



En particulier par les sécheuses.

Et puisqu’on trouve qu’on ne partage pas suffisamment cet enthousiasme avec nos lecteurs, voici une excellente vidéo de sécheuse:



Dans celle-ci, vous pouvez voir une personne qui s’affaire à retirer la charpie qui obstrue, depuis de nombreuses années on suppose, le conduit d’évacuation d’une sécheuse.

• À lire aussi: Pourquoi les chats sont-ils obsédés par les boîtes?

Ce grave manque d’entretien aurait pu avoir des conséquences catastrophiques pour la personne négligente.

En effet, comme le mentionnent de nombreux commentateurs sous la publication, il est étonnant que le feu n’ait pas pris plus tôt là-dedans. Et un incendie qui se déclare dans une maison, c’est rarement une bonne nouvelle...



De plus, l’efficacité de la sécheuse sera grandement réduite si l’air vicié et l’humidité que celui-ci contient ne peuvent pas être convenablement évacués vers l’extérieur.

• À lire aussi: 34 situations que seuls ceux qui ont vécu les années 2500 vont comprendre

Comme cette page internet l’indique, veillez à scrupuleusement vider le filtre de votre appareil régulièrement (ce que vous faites probablement déjà), à soigneusement vérifier l’état du clapet extérieur à l’occasion (ce que vous faites peut-être déjà), mais aussi à rigoureusement nettoyer l’intérieur du conduit d’évacuation périodiquement (ce que vous ne faites sûrement pas).



Bon bien voilà, c’était très agréable de laver (et de faire sécher) notre linge sale avec vous!



Bonne fin de journée, et n’oubliez pas de donner un peu d’amour à vos appareils électroménagers.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s