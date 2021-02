«Espoir», la première sonde du monde arabe, veut percer le mystère du climat sur Mars

Partager







La sonde «Espoir» est entrée en orbite autour de Mars

Il s’agit de la première mission interplanétaire du monde arabe

La sonde demeura en orbite pendant toute une année martienne, soit 687 jours

La sonde étudiera l’atmosphère, le climat et la météo de la planète rouge

Moment historique pour le monde arabe : la sonde «Espoir» («Al-Amal» en arabe) est entrée en orbite mardi autour de Mars. L’objectif de la mission est d’en connaître un peu plus sur l'atmosphère et le climat de la mystérieuse planète rouge.

«Au peuple des Émirats arabes unis, aux nations arabes et musulmanes, nous annonçons l’entrée réussie en orbite autour de Mars. Dieu soit loué», a déclaré solennellement Omran Sharaf, le responsable du projet de la mission.

Congestion autour de Mars

La sonde Al-Amal ne sera pas seule en orbite autour de Mars. Elle vient d'être rejointe par Tianwen-1, un engin spatiel chinois lancé en juillet dernier. Le principal objectif de cette mission : faire atterrir un robot téléguidé à roues sur la planète rouge d’ici trois ou quatre mois.

Al-Amal et Tianwen-1 seront bientôt rejointes par Mars 2020, une sonde américaine.

Contrairement aux missions chinoise Tianwen-1 et américaine Mars 2020, «Al-Amal» ne se posera pas sur la planète rouge.

Pourquoi toutes les missions arrivent-elles en même temps?

C'est parce que la planète Mars est particulièrement rapprochée de la Terre, réduisant ainsi la durée de ces missions interplanétaires et augmentant leurs chances de succès.

Vers une colonie humaine sur Mars

La mise en orbite de la sonde coïncide avec le 50e anniversaire en 2021 de l’unification des sept émirats au sein de la fédération des Émirats arabes unis. Tous les monuments du pays seront éclairés en rouge la nuit.

La sonde pourra fournir aux scientifiques du monde entier des informations plus précises sur la dynamique météorologique de la planète. Elle constitue aussi un pas de plus vers un objectif beaucoup plus ambitieux : celui d'établir une colonie humaine sur Mars dans un délai de 100 ans.

En plus de consolider leur statut d’acteur régional clé, les Émirats souhaitent que le projet serve de source d’inspiration pour la jeunesse arabe, dans une région qui fait plus souvent la une pour ses conflits dévastateurs et ses crises politiques que pour ses prouesses scientifiques.