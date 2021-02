L’homme qui a couru sur le terrain pendant le Super Bowl prétend que sa course lui a rapporté 375 000$ à cause d’un pari

Partager







Yuri Andrade, l’homme qui a eu son 15 secondes de gloire en courant en maillot de bain rose sur la pelouse pendant le Super Bowl, affirme que sa mésaventure lui a fait gagner 374 000 dollars américains.



En fait, avant de prendre le terrain d’assaut, il aurait parié 50 000$ sur le fait qu’il y aurait un streaker pendant la partie ultime de la NFL.

Et pour s’assurer de remporter son pari, il aurait pris les choses en main en devenant le streaker en question, selon le site spécialisé en paris sportifs Sports Bet Expert.



Sous la publication Instagram du site qui se définit comme «le leader mondial en consultation sportive», Andrade a même confirmé que «les paris paient».



Il a ensuite repartagé la publication sur son propre compte en disant «Ces gars sont bons en maths».



À la suite de sa course partiellement télévisée, l’homme de 31 ans avait été arrêté par la police du comté de Hillsborough et accusé d’entrée par effraction.

Il avait ensuite passé la nuit en prison avant d’être relâché moyennant le paiement d’une caution de 500 dollars.



Les informations concernant le pari de 50 000$ et le gain subséquent de 375 000$ n’ont toutefois pas été confirmées par des sources indépendantes.

On sait toutefois que Yuri Andrade était de connivence avec l’«influenceur» Vitaly Zdorovetskiy, qui n’en était pas à ses premières frasques du genre.

«Nous nous étions essayés au Super Bowl quatre fois. En fait, il s’était essayé au Super Bowl quatre fois, mais cette fois-ci, je lui ai dit que s’il m’achetait des billets, je lui garantissais que j’allais courir sur le terrain pour lui», a déclaré le coureur qui a tout de même esquivé quelques agents de sécurité avant d’être violemment plaqué au sol.



Avec cette fortune nouvellement acquise, parions qu’Andrade sera généreux et qu’il fera de nombreux dons à des organismes de charité et à des oeuvres de bienfaisance afin que nous vivions tous dans un monde meilleur, où l’environnement se porte bien et où la justice sociale règne.

