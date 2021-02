The Weeknd n’a pas célébré la gloire de Satan pendant son spectacle de la mi-temps

Partager







Nous vivons à une époque étrange.

• À lire aussi: The Weeknd a payé 7 M$ de sa poche pour produire son spectacle de la mi-temps

• À lire aussi: The Weeknd explique pourquoi il s’était couvert le visage de bandages et avait porté des prothèses de Botox

Alors qu’on devrait se concentrer sur l’avenir de l'environnement, éliminer l’injustice sociale et freiner la montée des groupes néo-fascistes, certains préfèrent croire que l’enjeu qui mérite notre attention demeure les groupes pédo-sataniques.

Si vous vous êtes déjà aventuré dans la partie du web où les complotistes se tiennent, vous avez sans doute constaté à quel point tout peut devenir une cible de leur délire mal informé.

Et leur plus récente cible? Le show de la mi-temps du Super Bowl.

Dans son numéro, The Weeknd a créé un univers dystopique, voire post-apocalyptique, dans lequel il s’est promené, accompagné de centaines de danseurs au visage recouvert de bandages, tout en chantant un medley de ses plus grands succès.

Si certains n’ont pas apprécié l’univers glauque imaginé par le chanteur de 30 ans, d'autres ont poussé la note en affirmant que la performance cachait un message plus sinistre.

Plusieurs ont partagé sur les réseaux sociaux leur indignation, affirmant que l’artiste canadien avait même affiché le mot Satan en grosses lettres pendant son spectacle qui a été vu par plus de 100 millions de personnes. Une capture d’écran de l’incident a aussi circulé sur les RS avec le mot-clic #NFLisSatanic.

Malheureusement pour eux, ils sont tombés dans un piège. L’image du chanteur devant le mot en «s» n’était pas tirée du Big Game, mais bien d’un spectacle en 2017 à Copenhague.

Des images captées pendant cette prestation circulent sur Twitter depuis déjà un bon moment. Si on regarde le show de la mi-temps, il est très facile de constater que la scène du Danemark n’a rien à voir avec celle du Super Bowl.

On a réécouté la prestation de dimanche soir et on peut confirmer qu’il n’y a aucune référence à Satan.

Donc, non, dimanche durant le Super Bowl, le nom de Satan n’est pas apparu dans vos écrans de télé.

Aussi sur le Sac:

s

s