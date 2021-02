10 idées de «dates» à la maison pour la Saint-Valentin

Partager







À défaut de pouvoir sortir boire quelques délicieux cocktails dans un bar et vous regarder yeux dans les yeux jusqu’à ce que le soleil se lève... Il existe quelques activités à faire en amoureux à la Saint-Valentin, sans avoir besoin de sortir de chez soi.

Cette année, on se concentre sur l’essentiel: l’amour avec un grand A. Profitez-en pour célébrer votre couple dans toute sa simplicité.

Voici donc 10 idées d’activités pour pimenter votre week-end de la Saint-Valentin!

1. Organisez un pique-nique dans une pièce différente

Oubliez votre salle à manger et offrez-vous un pique-nique romantique dans l'une des pièces de votre appartement. Au lit? Dans le salon? Sous votre bureau? Dans le bain? Sortez le brie, les raisins et le vin parce que ce petit moment à deux promet d'être mémorable!

2. Offrez-vous une soirée «spa»

Créez dans votre demeure un climat zen capable de faire compétition aux meilleurs spas scandinaves. Sortez votre diffuseur d’huiles essentielles et laissez vous transporter dans une soirée spa où le dorlotage sera à l’honneur. Masques, chandelles, bain moussant... L'idée c'est de relaxer à deux!

3. Recréez votre première date (ou presque)

Bien qu'il ne soit pas possible d'aller boire un cocktail où vous vous êtes dit «Je t'aime» pour la première fois, vous pouvez toujours recréer votre premier rendez-vous chez vous. Vous pouvez porter les mêmes vêtements, cuisiner le même plat, lui servir la même bouteille de vin... Ce sera certainement très romantique!

4. Passez la soirée à la microbrasserie (ou presque)

Passez au dépanneur le plus proche de chez vous et choisissez, en couple, quelques bières de microbrasseries à découvrir. À la maison, recréez une ambiance de microbrasserie avec des «playlists» thématiques et un éclairage tamisé. Une belle soirée de dégustation en vue!

5. Faites une sortie (sans sortir) au théâtre

Pour faire changement de l’éternel Netflix, choisissez donc le théâtre. Plusieurs théâtres offrent des pièces à écouter en webdiffusion sur demande. C’est le cas du théâtre La Licorne et du TNM.

6. Commandez un repas gastronomique... ou pas!

Plusieurs restaurants offrent des expériences gastronomiques à déguster à la maison. C’est le cas du célèbre restaurant le Mousso à Montréal qui offre une expérience mémorable à domicile. Le restaurant Damas offre aussi un menu pour la maison très appétissant. Ce genre d’activité sort de la routine et promet de satisfaire vos papilles gustatives.

Si vous préférez un repas plus simple, gâtez-vous! Il n'y a rien de mal à partager une pizza non plus.

7. Posez-vous les bonnes questions

Le jeu We’re Not Really Strangers est PARTOUT sur Instagram ces derniers temps. Il s’agit d’un jeu de questions qui est reconnu pour créer des moments intenses et favoriser les connexions. Vous aurez du plaisir c'est certain!

We’re Not Really Strangers, disponible chez Urban Outfitters à 39$

VIA URBAN OUTFITTERS

8. Se construire une cabane de couverture

Lâchez-vous lousse ce week-end et profitez de la fête de l'amour pour vous lancer dans la confection d'une cabane en couverture digne de vos plus grands rêves d'enfants. Vous pourrez y déguster de délicieux cocktails ou encore vous y installer confortablement pour écouter un film collé en amoureux.

9. Dessinez le portrait de l’autre (tout nu?)

Prenez donc une petite heure avec votre tendre moitié pour vous dessiner mutuellement. Vous risquez de rire à chaudes larmes. Et pour ceux qui voudraient mettre un peu plus de piquant... Dessinez-vous nu! C’est l’heure de sortir votre vieux fusain et votre meilleur rouge léger...

10. Cuisinez un plat pour deux

Pourquoi ne pas mettre les mains à la pâte et se lancer dans une recette d’envergure? À deux, cette activité promet d’être amusante et valorisante. Qui sait, peut-être que vos prouesses en cuisine sauront impressionner votre douce moitié? Vous pourrez même déguster le fruit de votre travail!

