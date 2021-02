L'opposition officielle souhaite que Montréal soit reconnue comme une ville gospel

Partager







Ensemble Montréal veut que la métropole soit reconnue comme une ville gospel

Une motion sera présentée le 22 février lors d'une séance du conseil

La motion sera déposée pendant le Mois de l'histoire des Noirs

L'opposition officielle à l'hôtel de ville souhaite profiter du Mois de l'histoire des Noirs pour faire reconnaître Montréal en tant que ville de musique gospel.

Au fil des décennies, le gospel est devenu une musique engagée qui permet à la communauté noire de transmettre des valeurs universelles comme l’amour, la solidarité et le partage.

Courtoisie Frantz Corvil Le conseiller de ville du district de Saint-Michel pour le parti Ensemble Montréal, Josué Corvil

«C'est un pas vers l’inclusion, c'est une musique de combat et ça aiderait à bâtir des ponts entre les communautés noires et la société en général», mentionne le conseiller municipal du district de Saint-Michel pour Ensemble Montréal, Josué Corvil.

Ce dernier a participé l'été dernier à des manifestations liées au mouvement Black Lives Matter. C'est là que l'élu a été interpellé par des gens de la communauté qui réclament que la Ville reconnaisse officiellement la musique gospel, au même titre que le jazz et le rock.

Alors que Montréal s’est engagée à lutter contre le racisme et la discrimination systémique, M. Corvil souligne que la Ville doit reconnaître la contribution de toutes ses communautés.

Ville de jazz et de rock

«Si on reconnaît Montréal comme une ville de jazz, pourquoi on ne la reconnaîtrait pas ville gospel? s'interroge la fondatrice du Jireh Gospel Choir & Montreal Gospel Choir, Carol Bernard. On part du spirituel jusqu'au hip-hop avec un message d'espoir», ajoute-t-elle.

En partageant son amour du gospel depuis plus de 20 ans, le groupe dirigé par Mme Bernard et composé d'une quinzaine de Montréalais s'est taillé une place de choix dans l’industrie de la musique au Canada et en Europe.

Courtoisie Jean-Daniel Painson La fondatrice du Jireh Gospel Choir & Montreal Gospel Choir, Carol Bernard, appuie l'initiative de l'opposition officielle à l'hôtel de ville, qui souhaite que Montréal devienne une ville de musique gospel.

La chanteuse Carine au Micro croit elle aussi que la Ville de Montréal doit reconnaître la musique gospel. «C'est par le canal d'une chorale gospel dans l'ouest de l'Île que je me suis introduit dans la communauté», mentionne l'artiste d'origine béninoise. La chanteuse qui fait maintenant carrière partout au Canada et en Europe s’est notamment remémoré ses performances gospels dans des lieux de culte montréalais lors de son arrivée au Québec.

Au prochain conseil municipal, le 22 février, Ensemble Montréal déposera une motion visant à ce que la métropole soit reconnue ville de musique gospel.