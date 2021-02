Quand un village se mobilise pour sauver un chien

Partager







De nombreuses personnes de Saint-Jean-Port-Joli se mobilisent présentement, afin de localiser un chien de race berger australien qui est coincé sur les glaces du fleuve.

Le chien nommé Cowboy s’est enfui le 6 février dernier, lui qui venait tout juste d’arriver dans sa nouvelle famille d’adoption.

Deux avions ont décollé, ce matin, en direction du fleuve pour tenter d’avoir un visuel sur le chien disparu. Un hélicoptère patrouille aussi la zone.

Des résidents tentent par tous les moyens d’aider la propriétaire, Patricia Cloutier, à retrouver son animal. La dame ne baisse pas les bras. Elle garde le moral, mais reste toutefois réaliste. Elle se dit également très surprise de l’aide qu’elle reçoit.

D'ailleurs, l'une de ses publications sur Facebook est devenue virale.

A l’aide, notre chien s’est sauvé. Secteur rue des bourgault/auberge du faubourg st-jean. Berger australien brun et blanc. oeil bleu et l’autre brun. Son nom Cowboy. Il a enlevé son collier.418-234-0257 Publié par Patricia Cloutier sur Dimanche 7 février 2021

La dernière fois que Cowboy a été vu remonte à hier vers 17 h 15. Les pompiers de Saint-Jean-Port-Joli, qui ont localisé l’animal sur les glaces du fleuve, ont tenté de le sauver. Le chien, qui était alors craintif, aurait sauté à l’eau, pour ensuite remonter sur une glace qui est partie à la dérive.

Le Service d’encadrement et de coordination des recherches d’un chien perdu, Ge Cherche Charly, est impliqué dans le dossier. La coordonnatrice Geneviève Duperron demande aux gens sans équipement professionnel de ne pas tenter d’aller chercher l’animal, mais affirme qu'ils peuvent scruter le fleuve pour aider à le localiser.

Les recherches se poursuivront cet après-midi. Une fois le chien repéré, l’équipe d’embarcation UMA17 et les frères Lachance pourront tenter de le récupérer. Il est possible que le chien dérive vers Rivière-du-Loup.