Un chien parti à la dérive sur les glaces du fleuve mobilise le Bas-Saint-Laurent

Un brave berger australien nommé Cowboy sème l’émoi dans le Bas du Fleuve.

Comme le rapporte la station locale CIMT/CHAU de TVA Nouvelles, de nombreuses personnes cherchent à secourir le pauvre chien coincé sur la glace au milieu du fleuve et parti à la dérive en direction de Rivière-du-Loup.

Dans un reportage signé de la plume d’Amélie Paquette, on signale que Cowboy s’est enfui de sa nouvelle famille d’accueil de Saint-Port-Joli, le 6 février dernier.

Depuis, il aurait été aperçu à plusieurs reprises dans ce secteur, sans toutefois pouvoir être approché.



Une spécialiste en recherche de chiens perdus, Geneviève Duperron de l’entreprise Ge cherche Charly, a été appelée à la rescousse.

Cette dernière demande aux gens qui apercevraient Cowboy de ne pas tenter de capturer eux-mêmes l’animal. Par contre, tous les indices sur sa localisation sont la bienvenue.



Un avion est de plus parti à la recherche de Cowboy en survolant le fleuve.



Les résidents du Bas-St-Laurent peuvent soutenir les recherches en scrutant le fleuve, à l’aide de jumelles, entre Saint-Jean-Port-Joli et Rivière-du-Loup.

On souhaite la meilleure des chances à Cowboy, à sa famille, aux secouristes et à tous les citoyens du Bas du Fleuve dans cette histoire.



Et puisque les vedettes semblent craquer dernièrement pour les bergers australiens, espérons qu’elles seront touchées par le sort du pauvre Cowboy et qu’elles participeront aux efforts de recherche en partageant l’avis de recherche.

