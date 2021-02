Un documentaire sur la mystérieuse disparition d’une Canadienne de 21 ans dans un hôtel de Los Angeles a pris l’affiche sur Netflix

Partager







En 2013, l’étudiante britanno-colombienne Elisa Lam avait été portée disparue pendant 2 semaines, avant d’être retrouvée sans vie dans le château d’eau sur le toit de l’hôtel où elle logeait.

Il y a près de 10 ans, l’étrange disparition d’Elisa Lam avait défrayé les manchettes internationales.

Bien sûr, chaque jour dans le monde, de nombreuses personnes disparaissent sans laisser de traces, mais très peu d’entre elles laissent, comme dernières images d’elles, une vidéo aussi inquiétante que celle-ci:



Et quand, le 19 février 2013 (soit 14 jours après que Lam ait été vue pour la dernière fois au Cecil Hotel), elle a été retrouvée sans vie dans un château d’eau, à quelques dizaines de mètres du lieu où elle était disparue, une panoplie d’internautes se sont improvisés détectives et ont essayé d’élucider cette histoire.



Cependant, 8 ans après les faits, personne n’a été arrêté et la mort de Lam a été et la police de Los Angeles considère son décès «accidentel et dû à une noyade».

Le documentaire Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel, qui est disponible depuis aujourd’hui sur Netflix, s’intéresse donc à cette nébuleuse affaire.



Dans ces quatre épisodes d’environ une heure, les spectateurs verront les images des caméras de surveillance le soir de sa disparition, des entrevues avec des témoins et des détectives de la police chargés de l’enquête, mais aussi avec des détectives amateurs qui ont tenté de résoudre le cas.

On y trace, de plus, le sombre portrait du Cecil Hotel, un endroit qui, selon son ancienne gérante Amy Price, aurait été le théâtre de 80 décès en 10 ans.



Ceux qui ont aimé Dont F**** With Cats: Hunting An Internet Killer, sur l’affaire Luka Rocco Magnotta, devraient adorer.

