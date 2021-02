Variants de la COVID-19: jusqu’à 44 cas potentiels à Montréal

Partager







Il pourrait y avoir jusqu’à 44 cas de variants de la COVID-19 à Montréal

Quatre écoles ont fermé depuis la semaine passée

Plus de 46 000 personnes en attente d’une opération

Jusqu’à 44 cas potentiels de variants de la COVID-19 sont sous la loupe de la Santé publique de Montréal, alors que la métropole reste dans le «rouge très franc», malgré l'amélioration des bilans quotidiens depuis janvier.

En tout, neuf cas du variant britannique ont déjà été confirmés sur le territoire montréalais, auxquels s’ajoutent 23 cas suspects et 12 cas confirmés par liens épidémiologiques, pour un possible total de 44 cas.

«Nous travaillons fort afin de retarder le plus possible l’entrée des variants afin qu’ils ne deviennent pas prédominants dans la communauté», a affirmé mercredi après-midi la directrice régionale de santé publique de Montréal, la Dre Mylène Drouin.

Joël Lemay / Agence QMI La directrice régionale de santé publique de Montréal, Dre Mylène Drouin.

Selon la Dre Drouin, la majorité de ces cas sous surveillance sont liés au variant du Royaume-Uni et ont un lien avec des voyages à l’extérieur du pays.

Encourageant, mais pas assez

Malgré la menace que représentent les nouveaux variants, la Santé publique se dit encouragée par la baisse de cas depuis le début du mois de janvier.

La situation demeure toutefois préoccupante, alors que depuis une semaine, une moyenne de 500 cas par jour sont rapportés à Montréal. Un «plateau encore élevé», précise la Dre Drouin.

Depuis quelques semaines, les taux de contamination ont légèrement augmenté, notamment chez les jeunes de 0 à 17 ans et maintenant chez les 35 à 44 ans, «probablement les parents associés à ce que l’on voit dans les écoles et les garderies».

La Dre Drouin demande aux Montréalais de rester prudents, surtout avec les assouplissements sanitaires et à l’approche de la relâche scolaire.

La situation à Montréal

Nouveaux cas (14 derniers jours): 6694

Hospitalisations: 479

Soins intensifs: 89

Décès (14 derniers jours): 107

Quartiers chauds

Parc-Extension

Saint-Léonard

Côte-des-Neiges—Notre-Dame-De-Grâce

Saint-Laurent

Les écoles sous surveillance

Près de 375 éclosions sont surveillées par la Santé publique à Montréal. Alors que moins d’éclosions sont enregistrées dans les milieux de travail et les milieux de soins, la situation est différente dans les écoles.

Depuis la semaine dernière, on note une hausse des éclosions, surtout au niveau primaire. Quatre écoles ont dû être fermées par mesure préventive, dont l’école Stanislas, où un cas suspect du variant a aussi été détecté.

La Santé publique compte mettre plus d’efforts afin de surveiller ces milieux de manière proactive, où certaines écoles sont déjà ciblées.

À Québec, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, mentionne suivre la situation de très près pour éviter des éclosions importantes.

«Quand on voit qu’il y a une éclosion, quand on suspecte un danger, on peut fermer la classe encore plus rapidement que ce qu’on faisait l’automne dernier pour éviter qu’un petit feu de broussailles devienne un feu de forêt», a-t-il expliqué.

Lieux d’éclosions (total 375)

125 dans des milieux de travail

91 dans des milieux de soins

82 dans des milieux scolaires

56 dans des services de garde.

21 dans d’autres milieux

Encore du délestage

Même si on note une baisse à 479 hospitalisations dans les établissements de santé montréalais, la pression reste importante sur l’ensemble du réseau, mentionne la PDG du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, Sonia Bélanger.

Photo d'archives/Agence QMI La PDG du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, Sonia Bélanger.

Encore plus de 500 membres du personnel de la santé sont absents en raison de la COVID-19. Avec l’émergence des variants, «on n’est pas à l’abri d’un retour à l’arrière» si ceux-ci se répandent dans la communauté, prévient Mme Bélanger.

Les taux de délestage sont encore élevés dans les hôpitaux montréalais, alors que la plupart se situent entre 55 et 60%. À l’heure actuelle, 46 000 personnes sont dans l’attente de subir une opération à Montréal.