Voici le prix médian des condos à proximité de chaque station du métro de Montréal

Partager







Une courtière immobilière montréalaise a confectionné une carte permettant de connaître le prix moyen des condos vendus autour des 68 stations du métro de Montréal en 2020.

À l'aide des données de Centris, la courtière immobilière Charlyse Amoussou a recensé le prix moyen des condos vendus l'an dernier à Montréal dans un rayon de 1 km des stations de métro de la Société de transport de Montréal (STM).

• À lire aussi: Tesla fait flamber le bitcoin et voici pourquoi on en parle

La publication LinkedIn de Mme Amoussou permet de savoir, par exemple, que le prix moyen d’un condo à proximité de la station de métro Côte-Vertu se situait à 291 000 $ en 2020, comparativement à 435 000 $ au centre-ville de Montréal, autour de la station Berri-UQAM.

«L'idée est partie par un besoin de mes clients. Si 4-5 clients me demandent cette info, je me suis dit qu'il faudrait la publier», a expliqué Mme Amoussou, qui travaille pour Via Capitale du Mont-Royal depuis 2017.

En l'espace de cinq jours, sa publication a été vue plus de 275 000 fois sur LinkedIn. «Ça me fait plaisir de voir l'intérêt, je ne m'attendais pas à avoir autant de réactions», a lancé la courtière.

La carte nous apprend par exemple que c'est au nord de la ligne bleue du métro, autour de la station Édouard-Montpetit, dans le secteur de Côte-des-Neiges, que le prix des condos vendus était le plus élevé l'an dernier à Montréal (869 000 $).

Courtoisie LinkedIn Charlyse Amoussou Courtoisie LinkedIn Charlyse Amoussou Courtoisie LinkedIn Charlyse Amoussou Courtoisie LinkedIn Charlyse Amoussou

C'est à l'est de cette même ligne bleue, à proximité de la station Saint-Michel, que les condos se vendaient le moins cher l'an dernier sur l'île de Montréal (265 000 $).

L'intérêt qu’a suscité sa publication pourrait inciter Charlyse Amoussou à colliger davantage d’informations à l’avenir.

Elle ne ferme d’ailleurs pas la porte à créer une carte présentant le prix moyen de la vente de duplex, de triplex ou de maisons autour des stations de métro de la métropole.

5 stations où le prix des condos était le plus cher en 2020

Édouard-Montpetit: 869 000 $;

Outremont: 644 000 $;

Villa-Maria: 619 000 $;

Université-de-Montréal: 565 000 $;

Snowdon: 562 500 $

5 stations où le prix des condos était le plus abordable en 2020

Saint-Michel: 265 000 $;

Côte-Vertu: 291 000 $;

Honoré-Beaugrand: 306 000 $;

Langelier: 320 000 $;

Radisson: 322 000 $