Il transforme le squelette de son oncle en guitare

Partager







Un metalleux ingénieux a trouvé la façon parfaite de rendre l'ultime hommage à son oncle : en transformant son squelette en guitare fonctionnelle.

• À lire aussi: Un conducteur surpris dans une voie réservée avec un squelette assis dans le siège du passager

Bien qu’en surface, cette histoire peut paraître morbide, c’est plus touchant qu’on pourrait le croire.

L’homme connu sous le pseudonyme Prince Midnight était très proche de son oncle Filip. C’est même celui-là qui l’a initié au metal. Malheureusement, Filip est mort prématurément dans un accident d’auto il y a plus de 20 ans.

Au moment de son décès, l’homme vivant en Grèce avait décidé de donner son corps à la science. Son cadavre avait été donné à un collègue du coin où les étudiants ont pu apprendre en observant ses os.

Plus de deux décennies plus tard, n’ayant plus besoin du squelette de Filip, l’école a remis ses restes à la famille du décédé.

Ne sachant pas quoi faire avec les os de l’homme, c’est là que Prince Midnight a eu une idée.

«Donc, j'ai reçu une boîte d’os de Grèce et je ne savais pas quoi faire avec. Les enterrer? Les incinérer? Les mettre dans le grenier? Rien ne semblait être la meilleure façon de rendre hommage à celui qui m’a initié à la musique», a affirmé Prince Midnight à MetalSucks.

«J’ai donc décidé de transformer oncle Filip en guitare.»

L’homme ajoute que la tâche n’a pas été facile. Malgré ses recherches, il n’existe pas beaucoup d'informations sur comment faire une guitare à partir d’un squelette.

La cage thoracique de Filip sert de corps à la guitare, auquel Prince Midnight a posé un cou, des pickups et des boutons de volume. Il a baptisé sa création unique le Filip Skelecaster.

Voici une vidéo de Prince Midnight en train de jouer Transilvanian Hunger de DarkThrone sur sa guitare-oncle.

Si vous souhaitez voir des photos du processus de création de cet instrument unique, c’est par ici.

Aussi sur le Sac:

s

s