PS5: une date de sortie annoncée pour Ratchet & Clank: Rift Apart

Ratchet et Clank reviendra officiellement le 11 juin 2021 avec une toute nouvelle aventure intitulée Ratchet & Clank: Rift Apart, et vous pouvez déjà précommander votre copie du jeu pour la PlayStation 5.

La bonne nouvelle a été partagée par Insomniac Games sur Twitter.

Cette nouvelle a fait bien des heureux parmi les fans de la franchise, dont certains qui espèrent pouvoir mettre la main sur une console PS5 rapidement pour être prêt le 11 juin prochain. Il s'agit d'une exclusivité PS5.

En précommandant les éditions numériques standard ou deluxe, vous recevrez l’armure Carbonox, de Ratchet & Clank: Going Commando (2003) et l’arme Pixelizer de Ratchet & Clank (2016).

Chez les détaillants participants, les copies physiques Launch Edition seront disponibles en précommande pour 89,99$. L'édition de lancement comprendra un accès anticipé à l'armure Carbonox et de l'arme Pixelizer.

Ratchet & Clank: Rift Apart sortira le 11 juin 2021 sur PlayStation 5 exclusivement.

