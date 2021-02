Roadtrip Ontario: 20 jolis chalets à louer quand ce sera ENFIN possible d'y aller

Partager







On a tous besoin de rêver un peu. Même s'il est encore beaucoup trop tôt pour savoir à quoi ressembleront nos vacances d’été 2021, on a bien le droit de se créer une «bucketlist» au cas où il serait possible de partir faire un roadtrip en Ontario.

• À lire aussi: 9 road trips à faire en Ontario au moins une fois dans sa vie

Voici donc quelques hébergements Airbnb qui nous sont tombés dans l'œil, dans certaines des régions les plus populaires de la province. Si vous êtes tentés de réserver, vérifiez bien les politiques d’annulation.

** AVERTISSEMENT COVID-19: L’Ontario est actuellement en état d’urgence . Il est permis de sortir de la maison uniquement pour des raisons essentielles et les déplacements interrégionaux/provinciaux sont déconseillés. **

Voici 20 Airbnb qui donnent le goût de visiter l’Ontario (quand ce sera recommandé d’y aller):

SANDBANKS ET LE COMTÉ DE PRINCE EDWARD

• À lire aussi: Road trip à Sandbanks : les adresses préférées de Fleur Maison

On y va pour: ses vignobles, ses marchés fermiers, ses antiquaires et ses restos branchés, ainsi que pour les grandes plages de sable doux du parc provincial Sandbanks, au bord du lac Ontario.

Airbnb

Tranquillité, décor Pinterest et vue sur la baie de Moscote: voilà ce qui vous attend dans cet attrayant chalet en campagne. À environ 15 minutes de Picton et 20 minutes du parc Sandbanks.

Jusqu’à 4 personnes / À partir de 398 par nuit pour un séjour à la fin juin

Airbnb

Une église des années 1800 transformée en loft moderne et lumineux, avec un coin yoga, un bain géant et un design complètement unique: qui dit mieux?

Jusqu'à 2 personnes (bébés acceptés) / À partir de 300$ par nuit pour un séjour au début juillet

Airbnb

Little Ben est un petit chalet rénové, simple mais plein de style, dans le charmant village de Wellington. Gros plus: il est situé directement sur le bord du lac Ontario.

Jusqu’à 2 adultes et 2 enfants (de moins de 11 ans) / À partir de 300$ par nuit pour un séjour en juillet

Airbnb

Une cabine rénovée au milieu des fleurs sauvages. De votre terrasse privée, vous apercevrez peut-être des chevreuils, des lapins, des dindes sauvages ou même des coyotes! Vous aurez aussi accès à une grange centenaire pour déguster votre café.

Jusqu'à 2 personnes / À partir de 247$ par nuit pour un séjour à la mi-juillet

Airbnb

Voici une option pour ceux qui cherchent un petit nid rustique pour plusieurs jours, et ce, dans un endroit isolé, avec une plage privée. Équipement et éclairage au propane.

Jusqu'à 2 personnes / À partir 142$ par nuit pour un séjour en octobre de 7 nuits minimum

SAUBLE BEACH ET LA PÉNINSULE BRUCE

On y va pour: les 11 km de plage de Sauble Beach, les eaux turquoise du parc national de la Péninsule-Bruce et les petits villages Lion’s Head et Tobermory.

Airbnb

Comme son nom l’indique, ce chalet de Sauble Beach est récent. Il se trouve à quelques coins de rues de l’immense plage, mais juste assez à l’écart des foules, selon les commentaires des voyageurs sur Airbnb.

Jusqu’à 8 personnes / À partir de 325$ par nuit pour un séjour en septembre de 6 nuits minimum

Airbnb

Voici une option pour ceux qui rêvent d’une vraie ambiance de chalet et de beaux couchers de soleil sur le lac Ontario, dans le touristique et agréable village de Tobermory.

Jusqu’à 4 adultes et 4 enfants / À partir de 350$ par nuit pour un séjour en septembre de 3 nuits minimum

Airbnb

Situé au bord de la rivière Sauble, ce cute petit chalet respire la tranquillité. Situé un peu à l’écart de la plage et du village de Sauble Beach, il inspire les soirées «BBQ et feu de camp»!

Jusqu’à 4 personnes / À partir de 245$ par nuit pour un séjour en juillet de 3 nuits minimum

Airbnb

Cette grande maison de bois plein de style se trouve près de la plage, à Sauble Beach. Si vous ne voulez pas toujours flâner au bord de l'eau, vous pourrez profiter d'une cour aménagée tranquille.

Jusqu’à 6 personnes / À partir de 395$ par nuit pour un séjour au début juin

Airbnb

Envie d’une chic maison de vacances? Celle-ci a déjà figuré dans un magazine de déco et de design. Elle est située à moins de 2 minutes à pied de la plage et du lac, à Sauble Beach..

Jusqu'à 7 personnes / À partir de 277$ par nuit pour un séjour en juin de 7 nuits minimum

Airbnb

Simple et tout équipée, cette cabane de Lion’s Head se trouve en pleine nature. C’est un bon camp de base pour explorer le nord de la péninsule Bruce, comme les beaux parcs nationaux Péninsule-Bruce et Fathom-Five, mais aussi le sud, comme Sauble Beach.

Jusqu’à 5 personnes / À partir de 150$ par nuit pour un séjour en juillet

WASAGA BEACH ET ENVIRONS

On y va pour: sa plage de 14 km (!) au bord du lac Huron et son ambiance balnéaire, les activités extérieures au Blue Mountain Resort et à Collingwood.

Airbnb

Comme son nom le dit, ce Airbnb Plus est un studio cool et funky, avec un décor original et un vieux bateau dans la cour! Il est situé près d’une plage tranquille, et pas très loin de la plage publique de Wasaga Beach.

Jusqu’à 4 personnes / À partir de 166$ par nuit pour un séjour en juillet

Airbnb

Un chalet rétro et chaleureux des années 1940 où vous pourrez sauter dans l’eau turquoise dès votre réveil, puisqu’il est directement au bord du lac. À mi-chemin entre le centre de Collingwood et celui de Wasaga Beach.

Jusqu’à 4 personnes / À partir de 425$ par nuit pour un séjour en juillet

Airbnb

À 15 minutes de la station de ski Blue Mountain et de la plage de Wasasga Beach, cette minimaison de Collingwood est simple et coquette et idéale pour ceux qui veulent être près de tout.

Jusqu’à 2 personnes / À partir de 139$ par nuit pour un séjour en juillet

Airbnb

Pas trop loin de la plage ni des pentes de ski de Blue Mountain, ce chaleureux loft aux murs de bois, récemment rénové, vous attend dans un quartier tranquille de Wasaga Beach.

Jusqu’à 3 personnes / À partir de 150$ par nuit pour un séjour en juillet

VALLÉE DE NIAGARA

On y va pour: les chutes Niagara (évidemment!), les vignobles, les restos, les pistes cyclables et la coquette ville historique de Niagara-on-the-Lake.

Airbnb

Un petit nid tranquille près de la rivière Niagara, dans un village de 800 habitants appelés Queenston. Près des vignobles, du centre historique de Niagara-on-the-Lake et du lac Ontario.

Jusqu’à 3 personnes / À partir de 269$ pour un séjour en juillet

Airbnb

La Whispering Pines Treehouse compte deux étages et elle est accrochée à 8 beaux grands pins! Sa terrasse est parfaite pour un repas de produits locaux et de vins de Niagara achetés durant votre séjour.

Jusqu’à 3 voyageurs (2 adultes et 1 enfant de plus de 3 ans) /À partir de 240$ par nuit pour un séjour en juillet

Airbnb

Vous allez voir les chutes? Vous ne serez pas loin si vous logez dans ce loft chaleureux au look industriel, à même la ville de Niagara Falls. Il s’agit d’un Airbnb Plus (ce qui signifie qu’il est visité et inspecté par Airbnb).

Jusqu’à 4 personnes / À partir de 199$ par nuit pour un séjour en juillet

En face du vignoble Ravine, cette grande maison rénovée est idéale pour un séjour champêtre et une exploration de la région de Niagara.

Jusqu’à 7 personnes / À partir de de 288$ pour un séjour en juillet

Airbnb

Un petit endroit paisible où siroter un café au soleil, sur la terrasse. Les hôtes conseillent aussi d’aller flâner tout près, au parc Ryerson pour admirer les levers de soleil sur le lac Ontario et la vue, lointaine, sur les gratte-ciel de Toronto.

Jusqu’à 4 personnes / À partir de 200$ par nuit pour un séjour en juillet

* Photo en accueil

Il s'agit du parc marin national Fathom-Five, au bout de la péninsule Bruce, à environ 1h de route de Sauble Beach.