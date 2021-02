Sur le web: nos suggestions culturelles cette semaine

Partager







Une rappeuse impatiente qui défonce des portes, un catalogue de films qui célèbrent (vraiment) la diversité, un concert d’Igloofest à regarder sans mitaines... C’est pas les options culturelles qui manquent cette semaine pour se réchauffer entre une séance de ski de fond et un concours de bonhommes de neiges dans le parc! Voici nos suggestions.

Le Festival Massimadi, un buffet de films qui célèbrent (vraiment) la diversité

Le Festival Massimadi se voue exclusivement aux films et séries qui mettent en scène des personnes noires issues de la communauté LGBTQ+. Sur le catalogue en ligne, on pourra notamment voir Kapana, un long métrage qui raconte une histoire d’amour entre deux hommes en Namibie alors que les relations homosexuelles sont encore très taboues dans ce pays. Gros bonus non négligeable : l’accès à tout ce beau contenu est gratuit!

Du 12 février au 12 mars via massimadi.ca

Règle deux, un EP de Marie-Gold pour se donner du courage

Marie-Gold a passé du temps au Mexique et ça s’entend sur son nouvel EP intitulé Règle deux. En plus d’inviter le rappeur hispanophone ForyFive sur la piste 1, la Montréalaise signe un texte super doux sur l’amitié avec Wing Girl (Ton ange) et allie son flow à celui de Jamaz de LaF sur le troisième titre. Jamais bien loin des instrumentations jazz qu’elle trimballe avec elle depuis ses débuts en solo, la rappeuse saupoudre la motivante Go Getter de saxophone lascif.

À écouter sur QUB Musique

• À lire aussi: Marie-Gold est à la tête de sa propre PME

Le documentaire Fake Famous, pour réfléchir à l’univers des influenceurs

Avec un titre comme Fake Famous, on était en droit de s’attendre à un documentaire sur les influenceurs pas très nuancé. Finalement, cette production de HBO fait quand même une belle jambe aux instababes en insistant sur tout le travail qui se cache derrière leurs photos parfaites. Le réalisateur Nick Bilton lève aussi le voile sur l’achat d’abonnés, une pratique apparemment très répandue qui confère à ces personnalités publiques le même éclat qu’un diamant en toc.

À regarder sur Crave

Un spectacle de CRi pour s’évader pendant le Igloofest virtuel

Le producteur québécois Cri inaugurera la 15e édition d’Igloofest avec un spectacle retransmis en direct sur Facebook. Sa reprise de Fous n’importe où enregistrée avec Charlotte Cardin s’est forcément faufilée jusqu’à vos playlists et pour cause : c’est tellement bon! CRi s’inspire de Daniel Bélanger (qui collabore d’ailleurs à son dernier album!) et de Moby pour créer des chansons électro pop à la fois sensuelles et méditatives. Même si cet Igloofest se passe à l’intérieur, personne ne vous empêche de revêtir un habit de neige pour danser dans votre salon...

En direct de La Ronde le samedi 13 février à 18h

À regarder gratuitement sur Facebook

L’internet aventure, pour une séance de rigolothérapie avec Charles Pellerin

L’internet aventure, c’est le titre du one-man-show que Charles Pellerin a conçu spécialement pour la plateforme Zoom. D’ailleurs, s’il fallait qu’on mise sur un seul humoriste de la relève ce début de 2021, on mettrait tous nos jetons sur ce gars-là. Comme Mathieu Dufour et Arnaud Soly avant lui, le blagueur de Laval aborde la diffusion web comme un jeu au lieu de le voir comme une contrainte... et ça fait du bien!

Plusieurs dates jusqu’au 20 février

Achat de billets via charlespellerin.com/datesdespectacles