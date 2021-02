Une tiktokeuse note les glaçons les plus menaçants de Montréal

Partager







Dans une vidéo vue plus de trois millions de fois sur TikTok, une musicienne répertorie les glaçons (ou icicles, en anglais) les plus menaçants de Montréal.

La Montréalaise note les glaçons rencontrés sur son chemin en fonction de leur degré de dangerosité, le tout dans un mélange de français et d'anglais (et sur une musique kitch).

« Ah oui, ze fameuse double trouble, deux rangées de glaçons, deux fois plus de glaçons, deux fois plus de douleur, 9/10 », commente la jeune femme, filmant une longue rangée de glaçons.

Plusieurs critères sont pris en compte au moment de noter les amas de glace, comme la disposition, la grandeur ou encore la forme.

«Ô mon dieu, c'est une blague? Ça peut tuer toute ta famille, 20/10!» s’exclame la tiktokeuse, alors que l’on voit un imposant monticule de glace suspendu au-dessus d’un balcon.

D'autres vidéos à venir?

Dans une autre vidéo, Maryze invite ses abonnés à filmer les glaçons les plus dangereux de leur quartier pour qu’elle puisse les évaluer.

Avec six single et un EP à son actif, celle qui se définit comme «une artiste pop-alternative bilingue, bisexuelle, sorcière, avec plusieurs chats» a un peu plus de 24 000 abonnés sur TikTok.