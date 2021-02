Voici où sont rendus les personnages de Riverdale, 7 ans dans le futur

Partager







Un saut dans le temps a eu lieu dans la 5e saison de Riverdale et on sait enfin ce que sont devenus les personnages principaux à l’âge adulte.

On se souvient que la 4e saison de Riverdale avait été écourtée à cause de la pandémie. La saison 5 a donc débuté avec ce qui devait être la fin de la 4e, soit le bal des finissants et la remise des diplômes.

L'épisode 4 de la saison 5, Purgatorio, fait un bond dans le temps et nous amène en 2021. Les personnages sont maintenant dans la mi-vingtaine, et ils ont tous vécu pas mal de choses dans les 7 dernières années.

Voici donc où en sont les personnages de Riverdale maintenant qu’ils sont adultes:

Archie

Capture d'écran

Après 7 ans dans l’armée, on voit Archie se réveiller dans un lit d'hôpital au début de l’épisode. Après trop de blessures et, on imagine, de traumatismes, Archie se fait envoyer à Riverdale pour faire du recrutement.

Là, il réalise que la ville n’est plus ce qu’elle était et c’est lui qui rappelle toute la troupe pour lui venir en aide. D’ailleurs, les Ghoulies habitent maintenant la maison d’enfance d’Archie et il n’a pas l’intention d’accepter ceci.

Toni

Capture d'écran

Toni est l’un des personnages qui sont restés à Riverdale. Après avoir obtenu son diplôme universitaire en travail social, elle a accepté un poste à Riverdale High en tant que conseillère d’orientation. Elle est enceinte, mais refuse de dévoiler l'identité du père.

Toni est aussi la reine des Serpents. Avec Sweet Pea et les autres membres, elle a acheté Pop’s des mains de Hiram Lodge, ainsi que le bar en dessous.

Cheryl

Capture d'écran

L’ex de Toni n’est que l’ombre d’elle-même. Pour tenter de redorer la réputation de sa famille, Cheryl a reconstruit le manoir Thornhill et a relancé l’opération de sirop d’érable.

Elle reste chez elle toute la journée où elle peint des reproductions de tableaux que sa grand-mère revend.

Kevin

Capture d'écran

Kevin est toujours en couple avec Fangs et ils habitent avec Cheryl. Il est resté passionné par le théâtre et est devenu le prof d’arts dramatiques de Riverdale High.

Jughead

Capture d'écran

Après avoir connu un succès monstre avec son premier roman, qui lui a valu le titre de «jeune auteur prometteur», Jughead souffre du syndrome de la page blanche.

Il n’a pas d’inspiration, est sur le bord d’être évincé de son appartement, et sa petite copine le quitte. Tout va mal, bref!

Veronica

Capture d'écran

On apprend que Veronica a travaillé à Wall Street, où elle a rencontré son mari, Chadwick. Après avoir survécu à un accident d’hélicoptère, le couple s’est détérioré.

Chadwick tente de contrôler Veronica et de la convaincre de cesser de travailler et de fonder une famille. Celle-ci refuse et travaille en cachette dans une bijouterie.

Betty

Capture d'écran

Rien d’étonnant ici, on apprend que Betty est une recrue du FBI. Par contre, après une erreur de jugement qui a permis à un tueur en série de s’évader (non sans avoir d'abord séquestré Betty pendant 2 semaines), elle s'est retirée du travail sur le terrain.

Vivant avec le traumatisme de cette mésaventure, Betty se garde occupée en étudiant des cas non résolus et elle croit avoir trouvé un tueur en série qui se promène d’État en État... On se doute qu’il va finir à Riverdale celui-là!

Reggie

Capture d'écran

Reggie habite toujours à Riverdale où il agit comme bras droit d'Hiram Lodge. On ne connaît pas encore les raisons qui ont poussé Reggie à accepter ce poste ni exactement ce qu’il fait, mais c’est de mauvais augure...

On a bien hâte d’en apprendre plus dans le prochain épisode de Riverdale qui sera diffusé le 18 février prochain!

