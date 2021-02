Alicia Moffet dévoile sa nouvelle tête pour le printemps

Partager







Alicia Moffet a profité de la récente réouverture des salons pour rendre visite à son fidèle coloriste, Max Gourgues, qui s’est affairé à donner un vent de fraîcheur printanière à la chevelure de la chanteuse.

Alicia portait, depuis les derniers mois une couleur cuivrée, qui lui allait à merveille.

Pour la saison chaude de 2021, Alicia a décidé de retourner à ses anciennes amours: le blond naturel. En plus de la nouvelle coloration, Alicia a également ajouté des extensions à sa crinière, pour lui apporter longueur et volume. La star expliquait qu’elle avait les cheveux très, très fins, dans ses récentes stories Instagram et que, pour elle, les extensions sont un must.

Comme à tous les printemps et les étés, le blond et les balayages prennent d’assaut les réseaux sociaux. Notre prédiction: de nombreuses autres stars adopteront le blond dans les prochains mois!

Des vidéos qui pourraient vous intéresser:

Les 6 tendances cheveux les plus populaires sur TikTok

s

15 fois où des célébrités ont dévoilé leurs cheveux naturels: