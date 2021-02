Black Widow: Disney prévoit toujours sortir le film au cinéma

Partager







Disney compte toujours sur une sortie sur grand écran pour Black Widow. À l’origine, la superproduction portée par Scarlett Johansson devait arriver en salle en mai dernier, avant d’être repoussée au mois de novembre en raison de la pandémie.

En vue de la situation sanitaire, les patrons de Marvel et de Disney ont ensuite décidé d’un nouveau report à mai de cette année. Depuis, les rumeurs vont bon train concernant une sortie du film sur Disney+, comme cela a été le cas pour Mulan et Soul.

Mais Bob Chapek, le patron de Disney, a tenu à couper court aux spéculations en réaffirmant l’intention des studios de sortir le film en salle.

«Nous prévoyons toujours une sortie en salle», a-t-il assuré, d’après Variety, lors de la dernière présentation de bilan de Disney. Toutefois, il ne faut peut-être pas trop compter sur une sortie en mai comme prévu.

«Nous allons observer avec une grande attention la réouverture des cinémas et les impressions du public vis-à-vis d’un retour en salle. Nous enverrons certains films en salles et d’autres iront sur Disney Premier Access. Et dans certains cas, nous les diffuserons directement sur Disney+, a ajouté Bob Chapek. Tout est une question de flexibilité. Nos décisions vont être guidées sur le long terme sur la base des besoins de nos abonnés.»

Le film très attendu voit Scarlett Johansson reprendre le rôle de Natasha Romanoff, alias Black Widow, aux côtés de Florence Pugh, de David Harbour, et de Rachel Weisz, de nouveaux visages qui apparaîtront pour la première fois au sein du MCU.

