Ce photomaton est en fait un espace de travail en libre-service

Après les autos, les vélos et les trottinettes, pourquoi pas les espaces de bureau?

Vous êtes tannés de travailler à la maison et vous vous ennuyez de votre bonne vieille routine métro-boulot-dodo?

Eh bien, au Japon , quelqu’un a pensé à vous!

Regardez cette belle machine qui n’est pas, malgré son apparence, un photomaton.



Non, le Telecube (c’est son nom) est plutôt un espace de travail en libre-service.

Depuis 2019, Mitsubishi en déploie de plus en plus dans les aéroports et dans les gares.

L’idée était d’offrir un lieu confortable, silencieux et intime aux travailleurs, ce que les cafés ou les espaces partagés ne peuvent pas toujours fournir.

Avec la pandémie de COVID-19, la demande pour le Telecube a tout simplement explosé!



On en trouve maintenant dans quelques dépanneurs 7-Eleven, et il pourrait y en avoir plus 1000 dans tout le pays d’ici 2 ans.



On y trouve un bureau, un banc, une prise électrique, un PC et un logiciel de conférence vidéo, le tout dans un espace de deux mètres par un mètre.



Les Telecubes peuvent être réservés grâce à une application mobile et il en coûte 250 yen (3$ CA) par tranche de 15 minutes pour en utiliser un.

Adieu cubicule! Bonjour Telecube!

La vie est belle.

