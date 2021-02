Justin Timberlake présente ses excuses à Britney Spears et à Janet Jackson

Partager







Après avoir été sous le feu des projecteurs cette semaine, Justin Timberlake a finalement brisé le silence et il a présenté ses excuses aux chanteuses Britney Spears et Janet Jackson.

C’est la sortie du documentaire Framing Britney Spears, produit par le New York Times, qui avait mis le feu aux poudres en début de semaine.

Plusieurs internautes accusent le chanteur pop d’avoir moussé sa carrière sur le dos de Britney Spears, avec le vidéoclip Cry Me a River, sorti après leur rupture, et sur celui de Janet Jackson, avec l’incident mammaire lors du spectacle de la mi-temps du Super Bowl en 2004.

«J’ai vu les messages, les identifications et les commentaires et je veux réagir. Je suis sincèrement désolé pour les fois où mes actions ont contribué au problème, lorsque j’ai parlé quand ce n’était pas mon tour ou encore quand je n’ai pas parlé lorsqu’il le fallait. Je comprends qu’à plusieurs reprises, je n’en ai pas fait assez et que j’ai bénéficié d’un système qui entretient la misogynie et le racisme», a-t-il écrit sur son compte Instagram.

«Je veux spécifiquement présenter mes excuses à Britney Spears et à Janet Jackson parce que je tiens à elles et je respecte ces femmes. Je sais que j’ai échoué», a-t-il ajouté.

Timberlake a ensuite poursuivi son message en abordant les privilèges des hommes blancs dans l’industrie du spectacle.

«Je n’ai pas été irréprochable dans ma carrière. Je sais que ces excuses ne sont qu’une première étape et n’effacent pas le passé. Je veux prendre mes responsabilités pour mes erreurs dans tout ça et je veux faire partie d’un monde qui élève et soutient. Je me soucie énormément du bonheur des gens que j’aime et que j’ai aimés. Je veux faire mieux et je ferai mieux», a-t-il écrit.

