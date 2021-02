Le patron des Jeux olympiques de Tokyo démissionne après des propos sexistes

Partager







Yoshiro Mori a tenu des propos sexistes qui ont provoqué provoquant un tollé

Il a dit que les femmes avaient «des difficultés à parler de manière concise lors des réunions» et que c'était «embêtant»

Les Jeux olympiques de Tokyo ont été reportés l'an dernier en raison de la pandémie.

Le président du comité d’organisation des Jeux olympiques (JO) de Tokyo, Yoshiro Mori, a démissionné vendredi après avoir tenu des propos sexistes provoquant un tollé la semaine dernière. Voici ce qu’il faut savoir sur la controverse.

Des déclarations dérangeantes

Yoshiro Mori a déclaré la semaine dernière que les femmes avaient «des difficultés à parler de manière concise lors des réunions» et que c’était «embêtant». Le président du comité s’était excusé maladroitement le lendemain tout en excluant la possibilité de démissionner.

Mpeme si le Comité International Olympique (CIO) a finalement accepté ses excuses, l’affaire a continué de faire polémique au Japon et à l’international, notamment chez les organisateurs, les commanditaires et les athlètes. Sa demande de pardon n’a donc pas été suffisante et l’homme de 83 ans a dû démisionner vendredi.

Photo AFP M. Mori, un ancien premier ministre japonais de 83 ans, avait déclaré que les femmes parlaient trop longtemps lors des réunions de conseils d'administration, ce qu'il trouvait «embêtant».

Dans un communiqué publié vendredi, le président du CIO Thomas Bach a remercié M. Mori pour son travail depuis son arrivée en 2014 à la tête de Tokyo 2020, «respectant et comprenant» sa décision. Critique à l’égard des propos de M. Mori par le passé, la gouverneure de Tokyo Yuriko Koike lui a aussi endu hommage.

AFP Le président du Comité International Olympique (CIO) Thomas Bach (à gauche) accueille le premier ministre du Japon Yoshihide Suga (à droite) le 16 novembre 2020.

Une femme pourrait lui succéder

Selon les médias locaux, la prochaine personne à occuper le poste pourrait bien être une femme. La ministre japonaise des Jeux, Seiko Hashimoto, serait pressentie. La femme de 56 est une ancienne athlète olympique.

Cette annonce a été bien accueillie chez les groupes militants pour l'égalité des sexes. Ce virage de dernière minute montre que les responsables nippons «nous écoutent», a notamment déclaré Kazuna Yamamoto, la fondatrice de Voice Up Japan.

AFP Seiko Hashimoto lors d'une rencontre vidéo du Comité International Olympique (CIO) le 24 septembre 2020 à Tokyo.

Un conseil paritaire sera formé pour désigner la personne qui succédera à M. Mori.

Un comité promouvant l’égalité des sexes au sein même de l’organisation sera aussi mis en place.

M. Mori avait quant à lui suggéré la candidature de Saburo Kawabuchi, un ancien grand patron du football japonais, pour lui succéder.

AFP Les anneaux olympiques brillent près du Odaiba Marine Park le 24 janvier 2020 durant une cérémonie marquant les six mois avant l'ouverture des Jeux olympiques (JO) de Tokyo. Les JO ont été remis à l'été 2021.

Des Jeux déjà critiqués

L’affaire Mori est un nouvel obstacle pour les organisateurs des JO de Tokyo qui ont déjà été reportés l'an dernier en raison de la pandémie.

La population locale a peu d’enthousiasme face à l’approche des Jeux qui se dérouleront du 23 juillet 2021 au 8 août 2021 cet été, la crise sanitaire encore très préoccupante au niveau mondial. Le Japon avait d’ailleurs nié fermement les informations du Times parues en janvier alléguant que les jeux seraient annulés cet été.

AFP À Tokyo, des manifestants se sont rassemblés le 12 février 2021 pour protester contre la tenue des Jeux olympiques cet été. Il faut dire que l'évènement n'est pas très populaire chez la population au Japon.

L’évènement n’en est pas non plus à sa première controverse. Un ancien ministre des Jeux olympiques, Yoshitaka Sakurada, avait dû renoncer en avril 2019 après avoir tenu des propos désobligeants vis-à-vis des habitants vivant dans les zones ravagées par le tsunami de 2011.

Un mois plus tôt, le président du Comité olympique japonais, Tsunekazu Takeda, avait démissionné lui aussi, soupçonné d’avoir octroyé des pots-de-vin à des membres du CIO en 2013 en échange de soutiens pour la candidature de Tokyo.